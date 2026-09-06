Tijana Bošković presrećna: Ponosna sam na devojke, zabrinula sam se bila zbog Terzića

Dodatnu snagu i motivaciju na putu ka pobedi Tijana je crpila sa tribina dvorane u Istanbulu, gde se nalazila njena porodica koja je doputovala kako bi je podržala u najvažnijim trenucima.

„Njihova podrška je uvek najveća i posebna. Istanbul nije toliko daleko od Bileće i Beograda, tako da su, naravno, iskoristili priliku da dođu i da me podrže. Verujem da je i njima bilo stresno na tribinama, i juče i danas, ali kada se ovako završi – svi smo presrećni.“

Govoreći o tome kako je njen otac preživeo polufinalni krah protiv Turske, kapiten Srbije imala je jasnu i dirljivu poruku.

„Teško, kao i svi. Ali, bez obzira na to šta uradim, oni su, ne samo otac nego i svi ostali, ponosni na mene i, naravno, na sve nas. Smatram da smo toliko toga donele Srbiji igrajući u dresu reprezentacije da nam se možda može i oprostiti ako nije ona najsjajnija medalja.“

Uprkos gorkom ukusu iz polufinala, Tijana naglašava da iz Istanbula odlazi potpuno ispunjena i zadovoljna, posebno istakavši značaj povratka legendarne Maje Ognjenović.

„Iskreno, da. Koliko god da smo verovale da juče možemo da pobedimo, i dalje mislim da Turska nije protivnik sa kojim ne možemo da igramo i sa kojim ne možemo da se nosimo, kao što je to juče bilo. Stvarno sam prezadovoljna. Nekako smo možda mogle da očekujemo taj poraz juče, u smislu da, kao što sam malopre rekla, neke mlađe devojke nisu osetile tu atmosferu i prvi put igraju ovako bitne utakmice. Tako da nam to iskustvo svakako malo fali. Ali stvarno odlazimo kući presrećne i prezadovoljne. Pre svega, drago mi je zbog Maje koja se, posle nenajavljenog oproštaja 2024. godine – mada je neko mislio i da je to bio oproštaj – vratila i ponovo osvojila medalju.“

Na pitanje da li će i u budućnosti nastaviti da predvode reprezentaciju zajedno sa Majom, ostala je zagonetna.

„Videćemo. Nećemo o tome da pričamo. Stvarno treba da uživamo u ovom uspehu i to je to.“

Analizirajući sam meč i put do bronze, korektor Srbije objasnila je po čemu će pamtiti ovaj šampionat i kako je tim prevazišao krizne momente.

„Pamtiću je po tome što nije sve bilo idealno. Kao što sam rekla, nemamo tu snagu koju smo ranije imale, u smislu da možemo svaki put na pritisak protivničke ekipe da odgovorimo dobrom igrom. Dešavali su nam se ti padovi i prošle i ove godine, i u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu. Malo se uvuče i ta nesigurnost i panika, što nam se ranije nije dešavalo. Ali danas, po mom mišljenju, ako izuzmemo treći set, stvarno je sve super funkcionisalo. Mislim da je to pokazatelj da je ekipa sazrela na pravi način.“

Na samom kraju, Tijana se osvrnula i na dramatičnu situaciju tokom meča kada je selektoru Zoranu Terziću nakratko pozlilo, zbog čega je morao da napusti klupu.

„Jesam se zabrinula. Niko nije shvatio šta se dešava zato što je iznenada napustio utakmicu. Ali bile smo srećne kada smo videle da se vratio na klupu i nadam se da je sve u redu. To je najvažnije“, zaključila je Tijana Bošković.