Traljav početak NFL sezone: Nova dominacija odbrane šampiona, Mej opet tragičar
Vreme čitanja: 3min | čet. 10.09.26. | 08:12
Sijetl na Lumen fildu sa rezervnim kvoterbekom Druom Lokom bolji od Nju Inglanda – 13:10 na startu šampionata u reprizi ovogodišnjeg Superboula
Pravi ratnički “old school” fudbal na startu NFL sezone, zakazali su napadi na premijeri, povreda kvoterbeka Sihoksa Sema Darnolda, očajni Drejk Mej sa tri presečene lopte. Preokret Sijetla u poslednjih 15 minuta igre i pobeda sa 13:10 protiv Nju Inglanda u reprizi ovogodišnjeg Superboula iz Santa Monike.
To bi mogao da bude siže prvih 60 minuta nove sezone. Napadi su se mučili, nije bilo tečnih akcije, a opet je šampionska odbrana, doduše nije ista kao prošle sezone, bez nekoliko važnih šrafova, odnela pobedu protiv kvoterbeka Petrriotsa Drejka Meja.
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Gosti iz Bostona su vodili sa 10:0, domaćinu se povredio startni kvoterbek Sem Darnold. Čini se da nije teža povreda, ali sigurno će da ga odvoji neki period od terena. Sa rezervnim kvoterbekom, Druom Lokom, Sihoksi su pokazali pobednički DNK-a koji ih je krasio prošle sezone kada su timu u gradu u državi Vašington doneli drugi Lombardijev trofej.
02.35: (1,55) Los Anđeles Rems (14,0) San Francisko Fortinajners (2,70)
Mej je u poslednjoj četvrtini bacio čak tri presečene lopte. Imao je tim iz Bostona produžetak u rukama, blizu crvene zone rivala kod rezultata 13:10 za Sijetl na pola minuta pre kraja. Bežao je Mej iz “džepa”, iz teške pozicije, kada mu se približavao defanzivac domaćina, pokušao je da postigne pas za tačdaun, što bi sigurno bila pobeda za ekipu Majka Vrejbela, ali je “sahranio” svoj tim. Bacio je novi “intersepšn” u end zoni Sijetla i utakmica je bila gotova. Junak je bio Džoš Džob, koji je milimetarski s obe noge ostao u terenu. Nije bilo dileme da je to bio potez utakmice.
Lok je bio odličan, imao je 16 kompletiranih paseva iz 22 pokušaja, bacio tačdaun ka prvom risiveru tima Džeksonu Smitu Endžigbi, koji je opet briljirao, imao 110 jardi, kao i osam hvatanja.
I Patriotsi mogu da brinu jer im se povredila prva napadačka zvezda, risiver Ej Džej Braun, koji je ove godine stigao posle trejda iz Filadelfije. U pitanju je skočni zglob i za sada se ne zna stepen povrede.
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NFL – 1. KOLO
Četvrtak
Sijetl Sihoks - Nju Ingland Petriots 13:10 (0:0, 0:7, 3:3, 10:0)
Petak
02.35: (1,55) Los Anđeles Rems (14,0) San Francisko Fortinajners (2,70)*
Nedelja
19.00: (1,25) Džeksonil Džeguars (15,0) Kilvlend Brauns (4,60)
19.00: (1,60) Pitsburg Stilers (14,0) Atlanta Falkons (2,55)
19.00: (1,30) Detroit Lajons (15,0) Nju Orelans Sejnts (4,00)
19.00: (2,00) Hjuston Teksans (13,0) Bafalo Bils (1,95)
19.00: (1,55) Sinsinati Bengals (14,0) Tampa Bej Bakanirs (2,70)
19.00: (2,55) Karolina Panters (14,0) Čikago Bers (1,60)
19.00: (2,55) Indijanapolis Kolts (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
19.00: (1,85) Tenesi Tajtens (13,0) Njujork Džets (2,15)
22.25: (1,20) Los Anđeles Čardžers (15,0) Arizona Kardinals (5,40)
22.25: (1,80) Minesota Vajkings (13,0) Grin Bej Pekers (2,20)
22.25: (1,60) Las Vegas Rejders (14,0) Majami Dolfins (2,55)
22.25: (1,55) Filadelfija Igls (14,0) Vašington Komanders (2,70)
Ponedeljak
02.20: (2,55) Njujork Džajants (14,0) Dalas Kaubojs (1,60)
Utorak
02.15: (1,70) Kanzas Siti Čifs (13,0) Denver Bronkos (2,40)
*igra se u Melburnu
***kvote su podložne promenama