Traljav početak NFL sezone: Nova dominacija odbrane šampiona, Mej opet tragičar

Gosti iz Bostona su vodili sa 10:0, domaćinu se povredio startni kvoterbek Sem Darnold. Čini se da nije teža povreda, ali sigurno će da ga odvoji neki period od terena. Sa rezervnim kvoterbekom, Druom Lokom, Sihoksi su pokazali pobednički DNK-a koji ih je krasio prošle sezone kada su timu u gradu u državi Vašington doneli drugi Lombardijev trofej.

02.35: (1,55) Los Anđeles Rems (14,0) San Francisko Fortinajners (2,70)

Mej je u poslednjoj četvrtini bacio čak tri presečene lopte. Imao je tim iz Bostona produžetak u rukama, blizu crvene zone rivala kod rezultata 13:10 za Sijetl na pola minuta pre kraja. Bežao je Mej iz “džepa”, iz teške pozicije, kada mu se približavao defanzivac domaćina, pokušao je da postigne pas za tačdaun, što bi sigurno bila pobeda za ekipu Majka Vrejbela, ali je “sahranio” svoj tim. Bacio je novi “intersepšn” u end zoni Sijetla i utakmica je bila gotova. Junak je bio Džoš Džob, koji je milimetarski s obe noge ostao u terenu. Nije bilo dileme da je to bio potez utakmice.