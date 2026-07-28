Transferi, transferi: Ilić i zvanično u Eksu, Partizan doveo mladog beka, Draško ne mrda iz Španije

Partizan je napravio tim za Ligu šampiona, ali nastavljaju u Humskoj da misle na budućnost. Posle trija iz Voždovca, Vukašina Babića , Vanje Radivojevića i Uroša Guglja , crno-beli dres nosiće mladi Filip Kočanović , dosadašnji igrač Juniora. On je rođen 2010. godine, igra na poziciji srednjeg beka, a u Beogradu će naredne dve nedelje bio deo kadetske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu koju predvodi Aleksandar Brković , u kojoj je većina rukometaša rođena 2008. godine.

Draško Nenadić neće u penziju. Iskusni nekadašnji reprezentativac Srbije i kapiten Crvene zvezde ostaje u Španiji, u Ueski, koja će naredne sezone da igra u drugoligaškoj konkurenciji posle ispadanja iz ASOBAL lige. Mlađi od braće Nenadić je dogovorio novu jednogodišnju saradnju sa ovim klubom u koji je stigao u januaru 2025. godine iz Crvene zvezde.

Desni bek Nikola Skrobić se posle Izraela seli u Budućnost iz Podgorice. Igraće za Podgoričane u istom gradu sa suprugom, srpskom reprezentativkom Jovanom Skrobić, koja je ovog leta dres Zvezde zamenila za plavo-beli nekadašnjeg šampiona Evrope.