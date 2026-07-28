Transferi, transferi: Ilić i zvanično u Eksu, Partizan doveo mladog beka, Draško ne mrda iz Španije
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 11:52
Vanja potpisao jednogodišnji ugovor sa timom iz okoline Marselja. Filip Kočanović nova akvizicija Partizana za budućnost. Iskusni levi bek ostaje u Ueski i pored ispadanja iz ASOBAL lige. Lavovi predstavili trojicu novajlija
Rukometni klubovi su počeli pripreme za narednu sezonu. Sklapaju se rosteri, dovode poslednja pojačanja...
Srpski reprezentativac Vanja Ilić ostaje u Francuskoj, ali menja klub posle sedam godina. Kao što smo najavili, standardni član Orlova naredne sezone braniće boje Eks an Provansa, tima gde je dugi niz godina trener golmana i član stručnog štaba reprezentacije Srbije zadužen za rad a čuvarima mreže u mandatu Borisa Rojevića, Slaviša Đukanović. Vanja dolazi iz Šartra, a pokušaće da svojim iskustvom i znanjem dovede Eks do plasmana u evropska takmičenja. Potpisao je ugovor na godinu dana. Standardno levo krilo Srbije je dosad odigralo 213 utakmica u šampionatu Francuske, postiglo je 880 golova, a ove sezone imaće šansu da stigne do jubilarnog 1.000. pogotka. Najefikasnija mu je bila sezona 2020/2021. kada je 174 puta zatresao mrežu rivala.
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Partizan je napravio tim za Ligu šampiona, ali nastavljaju u Humskoj da misle na budućnost. Posle trija iz Voždovca, Vukašina Babića, Vanje Radivojevića i Uroša Guglja, crno-beli dres nosiće mladi Filip Kočanović, dosadašnji igrač Juniora. On je rođen 2010. godine, igra na poziciji srednjeg beka, a u Beogradu će naredne dve nedelje bio deo kadetske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu koju predvodi Aleksandar Brković, u kojoj je većina rukometaša rođena 2008. godine.
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