Transferi, transferi: Popović predstavljen u Balatonu, Perović napustio Dinamo, Lavovi sve jači
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 08:58
Doskorašnji igrač Partizana potpisao dvogodišnji ugovor sa mađarskim klubom. Iskusno levo krilo stiglo u Vrbas, Marijanac se vratio u Crvenku. Tasić iz Obilića kod Todića u novog člana ARKUS lige
Već za dve nedelje kreće nova Regionalna liga u rukometu. Uzbuđenja u igri 40 puta 20 metara tek predstoje krajem ovog i početkom sledećeg meseca. Srpski klubovi prave poslednje pripreme pred start nove sezone i popunjavaju rostere.
Veljko Popović, kao što ste mogli da pročitate još u februaru na stranicama Mozzart Sporta, posle pet godina u Partizanu nastavlja karijeru u komšiluku, u Mađarskoj. Predstavljen je kao novi igrač Balatonfureda. Srednji bek je potpisao dvogodišnji ugovor i pridružio se još jednom nekadašnjem rukometašu Partizana, Stevanu Sretenoviću, koji je već nekoliko sezona u ovom klubu sa jezera Balaton.
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Dinamo iz Pančeva biće mlađi naredne sezone. Posle iskusnih Ilije Bogdanovića (Čurgo) i golmana Nikole Ćirovića (Metaloplastika), u timu Nikole Janevskog neće više biti ni veoma efikasnog levog krila prethodnih sezona, Marka Perovića, koji se spustio stepenicu niže i igraće u Super B ligi za Vrbas. Za Dinamo više neće igrati ni Luka Mitrović, koji će da pomaže treneru Nikoli Janevskom kao deo stručnog štaba.
Crvenka je u svoje redove vratila nekadašnjeg rukometaša Partizana Sašu Marijanca. Posle duge karijere u Rumuniji, ovaj veteran je počeo prošlu sezonu u Jugoviću, ali je drugi deo igrao za Sivac.
Doskorašnji levi bek Vranja Uroš Mišić pojačao je Železničar koji je upao kao 12. član ARKUS lige umesto Vranjanaca koji su zbogo finansijske krize odustali od igranja elitnog takmičenja.
Janko Gemaljević je iz Šamota prešao u Loznicu. Pre toga je iskusni čuvar mreže branio boje Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca, a prošle sezone je pomagao Aranđelovčanima da ostanu u ligi.
Beogradski Lavovi imaće debitantsku sezonu u ARKUS ligi. Tim Zorana Todića je prethodnih dana predstavio levorukog Ognjena Ristića, beka Stefana Miliničića, kao i doskorašnjeg golmana Obilića Dušana Tasića. Pre toga su Lavove pojačali Vladimir Džokić, Jovan Stojanović, Andrej Karlović i Andrija Vesković. U narednoj sezoni perjanice mladog beogradskog kluba biće i juniorski i kadetski reprezentativci Srbije, Uroš Stanković, Aleksandar Stojković i Mihajlo Popović.