Transferi, transferi: Popović predstavljen u Balatonu, Perović napustio Dinamo, Lavovi sve jači

Dinamo iz Pančeva biće mlađi naredne sezone. Posle iskusnih Ilije Bogdanovića (Čurgo) i golmana Nikole Ćirovića (Metaloplastika), u timu Nikole Janevskog neće više biti ni veoma efikasnog levog krila prethodnih sezona, Marka Perovića , koji se spustio stepenicu niže i igraće u Super B ligi za Vrbas. Za Dinamo više neće igrati ni Luka Mitrović , koji će da pomaže treneru Nikoli Janevskom kao deo stručnog štaba.

Crvenka je u svoje redove vratila nekadašnjeg rukometaša Partizana Sašu Marijanca. Posle duge karijere u Rumuniji, ovaj veteran je počeo prošlu sezonu u Jugoviću, ali je drugi deo igrao za Sivac.

Doskorašnji levi bek Vranja Uroš Mišić pojačao je Železničar koji je upao kao 12. član ARKUS lige umesto Vranjanaca koji su zbogo finansijske krize odustali od igranja elitnog takmičenja.

Janko Gemaljević je iz Šamota prešao u Loznicu. Pre toga je iskusni čuvar mreže branio boje Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca, a prošle sezone je pomagao Aranđelovčanima da ostanu u ligi.

Beogradski Lavovi imaće debitantsku sezonu u ARKUS ligi. Tim Zorana Todića je prethodnih dana predstavio levorukog Ognjena Ristića, beka Stefana Miliničića, kao i doskorašnjeg golmana Obilića Dušana Tasića. Pre toga su Lavove pojačali Vladimir Džokić, Jovan Stojanović, Andrej Karlović i Andrija Vesković. U narednoj sezoni perjanice mladog beogradskog kluba biće i juniorski i kadetski reprezentativci Srbije, Uroš Stanković, Aleksandar Stojković i Mihajlo Popović.