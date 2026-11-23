Najboljeg sportistu

Najbolju sportistkinju

Najboljeg mladog sportistu (rođen posle 1. januara 2005. godine)

Najbolju mladu sportistkinju (rođena posle 1. januara 2005. godine)

Najboljeg fudbalera

Najbolju fudbalerku

Najboljeg košarkaša

Najbolju košarkašicu

Najboljeg odbojkaša

Najbolju odbojkačicu

Najboljeg rukometaša

Najbolju rukometašicu

Najboljeg vaterpolistu

E sad, kad kažemo proglasićemo ne mislimo da ćemo mi sami i birati. Mi ćemo se samo potruditi da pozovemo sve relevantne sagovornike. Pa će tako glasati novinari skoro svih sportskih redakcija u Srbiji, zatim i treneri i kapiteni klubova u elitnim rangovima takmičenja, a na kraju – biraćete i vi, naši čitaoci. Svačiji gas donosiće 25 odsto. S tim da će u slučaju jednakog broja bodova na kraju odlučivati glasovi trenera, jer njihov glas bi trebalo da je najmerodavniji.

Izuzev navijača okupljenih među čitaocima Mozzart Sport, ostali će glasati za trojicu iz svake kategorije: deset bodova najboljem, sedam drugoplasiranom i pet trećeplasiranom. Sve ćemo to lepo sabrati i videti ko je najbolji među najboljima. Vi ćete birati samo najboljeg, a na osnovu broja glasova dodeljivaćemo im opet deset, sedam i pet bodova.

Treneri i kapiteni glasaće samo za ove dve glavne kategorije (najbolji sportista i najbolji mladi sportista) u svojoj konkurenciji (muškoj ili ženskoj) i za onu nagradu za koju su najpozvaniji da pričaju. Treneri klubova Mozzart Bet Superlige tako će glasati još samo za najboljeg fudbalera. Ne i za koleginice u ženskom fudbalu niti za odbojkaše, košarkaše, rukometaše...

Više radi pojednostavljenja glasanja, mi smo sastavili listu od 10 kandidata za svaku kategoriju, ali su svi anketirani imali mogućnost da daju svoje predloge i tako menjaju listu. Pa će 1. decembra, kada ćemo objaviti i anketu u kojoj ćete vi moći da birate, pred vama biti taj revidiran spisak.

Pobednike u svim kategorijama proglasićemo 7. decembra, a u narednim danima prvo ćemo vas podsetiti šta je koga nominovalo za priznanje za najboljeg u 2026.

Budite uz nas. I pre svega, budite uz srpski sport.

DOBITNICI NAGRADA ZA 2025. GODINU

Najbolji sportista: Novak Đoković

Najbolja sportistkinja: Angelina Topić

Najbolji mladi sportista: Nikola Kusturica

Najbolja mlada sportistkinja: Angelina Topić

Najbolji fudbaler: Nikola Milenković

Najbolja fudbalerka: Nina Matejić

Najbolji košarkaš: Nikola Jokić

Najbolja košarkašica: Jovana Nogić

Najbolji odbojkaš: Dražen Luburić

Najbolja odbojkašica: Tijana Bošković

Najbolji rukometaš: Dejan Milosavljev

Najbolja rukometašica: Dragana Cvijić

Najbolji vaterpolista: Dušan Mandić

DOBITINICI NAGRADA ZA 2024. GODINU

Najbolji fudbaler (strane lige): Aleksandar Mitrović

Najbolji fudbaler (domaća liga): Adem Ljajić

Najbolja fudbalerka (strane lige): Jovana Damjanović

Najbolja fudbalerka (domaća liga) Nina Matejić

Najbolji odbojkaš (strane lige): Marko Podraščanin

Najbolji odbojkaš (domaća liga): Aleksandar Stefaović

Najbolja odbojkašica (strane lige): Tijana Bošković

Najbolja odbojkašica (domaća liga): Ana Lazarević

Najbolji košarkaš (strane lige): Nikola Jokić

Najbolji košarkaš (domaća liga): Nikola Kalinić

Najbolja košarkašica (strane lige): Nikolina Milić

Najbolji košarkaš (domaće lige): Aleksandra Katanić

Najbolji rukometaš (strane lige): Dejan Milosavljev

Najbolji rukometaš (domaća liga): Milan Jovanović

Najbolja rukometašica (strane lige): Andrea Lekić

Najbolji rukometaš (domaća liga): Una Obrenović

Najbolji sportista ukupno: Novak Đokovć

Najbolja sportistkinja ukupno: Tijana Bošković

Najbolja mlada sportistkinja: Angelina Topić

Najbolji mladi sportista: Nikola Jović

Najbolji u individalnim sportovima: Novak Đoković

Najbolja u individalnim sportovima: Zorana Arunović

Specijalno priznanje za sportsku izuzetnost: Vaterpolo reprezentacija Srbije