Treći put u Srbiji: MVP Mozzart Sporta – biramo najbolje u 2026. godini!
Vreme čitanja: 3min | pon. 23.11.26. | 10:25
Glasaće svi treneri i kapiteni, novinari sportskih redakcija, a i vi – naši čitaoci
Imali smo periode euforije, imali smo i razočaranja. Imamo i brige za budućnost srpskog sporta, ali i nadu da će biti još bolji. Tako je, uostalom, uvek kada Srbi pričaju o sportu. Prihvatamo samo najviše, nekad i zaboravimo šta je realnost. Ali uz sve probleme sa kojima se nosi, ovdašnji sport ipak nas je nebrojeno puta činio ponosnim, pa je red da se svim našim herojima odužimo opet. Tako ćemo i ove godine, treći put uzastopce, birati najbolje među najboljima u tradicionalnoj anketi MVP Mozzart Sporta.
Do sada ste verovatno već naučili, ali nema u zemlji ovako široke ankete za izbor najvećih. Kao i prošle godine, u 13 kategorija, jer proglasićemo redom…
Izabrane vesti
Najboljeg sportistu
Najbolju sportistkinju
Najboljeg mladog sportistu (rođen posle 1. januara 2005. godine)
Najbolju mladu sportistkinju (rođena posle 1. januara 2005. godine)
Najboljeg fudbalera
Najbolju fudbalerku
Najboljeg košarkaša
Najbolju košarkašicu
Najboljeg odbojkaša
Najbolju odbojkačicu
Najboljeg rukometaša
Najbolju rukometašicu
Najboljeg vaterpolistu
E sad, kad kažemo proglasićemo ne mislimo da ćemo mi sami i birati. Mi ćemo se samo potruditi da pozovemo sve relevantne sagovornike. Pa će tako glasati novinari skoro svih sportskih redakcija u Srbiji, zatim i treneri i kapiteni klubova u elitnim rangovima takmičenja, a na kraju – biraćete i vi, naši čitaoci. Svačiji gas donosiće 25 odsto. S tim da će u slučaju jednakog broja bodova na kraju odlučivati glasovi trenera, jer njihov glas bi trebalo da je najmerodavniji.
Izuzev navijača okupljenih među čitaocima Mozzart Sport, ostali će glasati za trojicu iz svake kategorije: deset bodova najboljem, sedam drugoplasiranom i pet trećeplasiranom. Sve ćemo to lepo sabrati i videti ko je najbolji među najboljima. Vi ćete birati samo najboljeg, a na osnovu broja glasova dodeljivaćemo im opet deset, sedam i pet bodova.
Treneri i kapiteni glasaće samo za ove dve glavne kategorije (najbolji sportista i najbolji mladi sportista) u svojoj konkurenciji (muškoj ili ženskoj) i za onu nagradu za koju su najpozvaniji da pričaju. Treneri klubova Mozzart Bet Superlige tako će glasati još samo za najboljeg fudbalera. Ne i za koleginice u ženskom fudbalu niti za odbojkaše, košarkaše, rukometaše...
Više radi pojednostavljenja glasanja, mi smo sastavili listu od 10 kandidata za svaku kategoriju, ali su svi anketirani imali mogućnost da daju svoje predloge i tako menjaju listu. Pa će 1. decembra, kada ćemo objaviti i anketu u kojoj ćete vi moći da birate, pred vama biti taj revidiran spisak.
Pobednike u svim kategorijama proglasićemo 7. decembra, a u narednim danima prvo ćemo vas podsetiti šta je koga nominovalo za priznanje za najboljeg u 2026.
Budite uz nas. I pre svega, budite uz srpski sport.
DOBITNICI NAGRADA ZA 2025. GODINU
Najbolji sportista: Novak Đoković
Najbolja sportistkinja: Angelina Topić
Najbolji mladi sportista: Nikola Kusturica
Najbolja mlada sportistkinja: Angelina Topić
Najbolji fudbaler: Nikola Milenković
Najbolja fudbalerka: Nina Matejić
Najbolji košarkaš: Nikola Jokić
Najbolja košarkašica: Jovana Nogić
Najbolji odbojkaš: Dražen Luburić
Najbolja odbojkašica: Tijana Bošković
Najbolji rukometaš: Dejan Milosavljev
Najbolja rukometašica: Dragana Cvijić
Najbolji vaterpolista: Dušan Mandić
DOBITINICI NAGRADA ZA 2024. GODINU
Najbolji fudbaler (strane lige): Aleksandar Mitrović
Najbolji fudbaler (domaća liga): Adem Ljajić
Najbolja fudbalerka (strane lige): Jovana Damjanović
Najbolja fudbalerka (domaća liga) Nina Matejić
Najbolji odbojkaš (strane lige): Marko Podraščanin
Najbolji odbojkaš (domaća liga): Aleksandar Stefaović
Najbolja odbojkašica (strane lige): Tijana Bošković
Najbolja odbojkašica (domaća liga): Ana Lazarević
Najbolji košarkaš (strane lige): Nikola Jokić
Najbolji košarkaš (domaća liga): Nikola Kalinić
Najbolja košarkašica (strane lige): Nikolina Milić
Najbolji košarkaš (domaće lige): Aleksandra Katanić
Najbolji rukometaš (strane lige): Dejan Milosavljev
Najbolji rukometaš (domaća liga): Milan Jovanović
Najbolja rukometašica (strane lige): Andrea Lekić
Najbolji rukometaš (domaća liga): Una Obrenović
Najbolji sportista ukupno: Novak Đokovć
Najbolja sportistkinja ukupno: Tijana Bošković
Najbolja mlada sportistkinja: Angelina Topić
Najbolji mladi sportista: Nikola Jović
Najbolji u individalnim sportovima: Novak Đoković
Najbolja u individalnim sportovima: Zorana Arunović
Specijalno priznanje za sportsku izuzetnost: Vaterpolo reprezentacija Srbije