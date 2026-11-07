Treći put zaredom Srbin predvodi FNC! Zdravković brani tron u Podgorici

FNC se vraća u Podgoricu nakon prošlogodišnje priredbe koja je u potpunosti opravdala očekivanja. Oko 7.000 gledalaca ispunilo je Moraču, a Miloš Janičić je u glavnoj borbi večeri savladao nekadašnjeg UFC borca Aleksa Oliveiru . Pored nove Zdravkovićeve odbrane pojasa, veliku pažnju privlači i debi jedne od najvećih srpskih kik-boks zvezda Radeta Opačića , dok ostatak programa donosi još nekoliko zanimljivih mečeva.

Treća uzastopna FNC priredba i treći srpski borac u glavnoj borbi večeri! Posle Darka Stošića , koji je u Zagrebu osvojio titulu teške kategorije, i Marka Bojkovića , koji je u Skoplju stigao do pojasa lake kategorije, red je došao na Miljana Zdravkovića . Neporaženi srpski borac predvodi FNC 35, koji se večeras od 18.30 održava u podgoričkoj Morači, a preko puta njega naći će se Argentinac Hoakin Vargas .

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Zdravković (10-0) važi za jednog od najvećih evropskih talenata u nižim težinskim kategorijama. Posebno se istakao u poljskom KSW-u, gde je upisao dva impresivna nokauta, da bi prelaskom u FNC nastavio tamo gde je stao. U maju prošle godine u Beogradu je gušenjem u drugoj rundi savladao Gruzijca Bonda Kikadzea i osvojio upražnjeni pojas bantam kategorije, a prvu odbranu imao je sedam meseci kasnije, upravo u Podgorici. Tada ga je čekao daleko iskusniji Kanađanin Džoš Hil, koji je iza sebe imao 30 profesionalnih nastupa. Bila je to možda i najteža borba u dosadašnjoj karijeri srpskog borca, koji je u trećoj rundi završio u nokdaunu, ali je uspeo da se oporavi i posle 25 minuta jednoglasnom odlukom sudija sačuva titulu. Ispostaviće se da će to biti njegov poslednji nastup u narednih 11 meseci, iako niko nije očekivao da će neporaženi šampion toliko dugo ostati van oktagona. Veliki razlog za to bilo je iščekivanje poziva iz UFC-a. Zdravković je bio među borcima čija su se imena pominjala pred dolazak najveće svetske MMA organizacije u Beograd, ali do poziva na kraju nije došlo. Sada ga čeka novi meč u FNC-u, gde je već postalo jasno da mu je teško pronaći ravnopravnog izazivača.

A protivnik koji će pokušati da prekine njegov perfektan niz stiže iz Argentine. Hoakin Vargas (10-3) ima samo 25 godina, a dosadašnju karijeru gradio je na južnoameričkoj sceni. Podgorica će mu biti prvi nastup u Evropi, i to odmah u borbi za titulu. Iako je regionalnoj publici prilično nepoznat, njegov skor dovoljno govori o tome kakvog borca treba očekivati. Od deset profesionalnih pobeda čak devet ostvario je prekidom, od čega sedam nokautom. Poslednji put borio se u maju, kada je u prvoj rundi zaustavio Amaurija Maiju. Srpski šampion već je pokazao da ume borbu da kontroliše svih pet rundi, ali Vargas sigurno neće imati nameru da čeka sudijsku odluku, što je jasno stavio do znanja i na zvaničnom merenju. Zdravković će zato morati da pronađe odgovor na pritisak Argentinca, sačuva perfektan skor i drugi put odbrani titulu. A možda upravo jedanaesta profesionalna pobeda bude ona koja će mu konačno otvoriti vrata UFC-a.

Veliko pojačanje za FNC predstavlja i dolazak Radeta Opačića, jednog od najboljih srpskih kik-boksera, koji će nastupiti u borbi pre glavnog događaja večeri. Posle godina provedenih na najvećoj svetskoj sceni, gde je nastupao pod okriljem "ONE Championshipa" i Glorija, srpski teškaš imaće priliku da se predstavi regionalnoj publici. Protivnik će mu biti Aleksandr Soldatkin, a njihov okršaj održaće se po kik boks pravilima. Opačića ipak ne očekuje nimalo lak zadatak. Soldatkin (18-4) je prvenstveno MMA borac, ali i prošlogodišnji osvajač "Rizinovog" Gran prija teške kategorije. Rus je 2023. godine bio nadomak UFC ugovora, ali je diskvalifikovan u borbi na Kontender seriji zbog nedozvoljenog udarca kolenom. Iako će se boriti po pravilima koja daleko više odgovaraju srpskom predstavniku, Soldatkin je već pokazao koliko može da bude opasan u borbi na nogama. Opačić je za ovaj nastup prošao pripreme na Tajlandu i u Holandiji, a pred meč nije skrivao želju da se regionalnoj publici predstavi u najboljem svetlu. Istakao je da će posebno morati da obrati pažnju na protivnikove udarce iz okreta, ali i da nametne svoj ritam i iskoristi prednost u visini od čak 12 centimetara.

"Idemo na prekid, pobedu, šta god...“, kratak je bio Opačić uoči borbe.