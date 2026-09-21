Tri srpska tima čekaju žreb u Beču

Partizan je u Ligi šampiona, Vojvodina, nažalost, odustala je od Lige Evrope, a u najslabijem EHF kupu imamo tri kluba među 64 najboljih. Leskovačka Dubočica je u prvoj međunarodnoj prepreci u istoriji bila uspešnija od austrijskog Alpla Harda i izborila drugu rundu ovog takmičenja.

Vojvodina i pančevački Dinamo su preskočili prvu rundu. Žreb je u utorak (11.00) u sedištu Evropske rukometne federacije (EHF) u Beču. Naši klubovi ne mogu da se sastanu u drugom kolu.