Tri srpska tima čekaju žreb u Beču
Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 12:17
Vojvodina, Dinamo iz Pančeva i Dubočica u utorak (11.00) dobijaju rivale u drugom kolu EHF kupa
Partizan je u Ligi šampiona, Vojvodina, nažalost, odustala je od Lige Evrope, a u najslabijem EHF kupu imamo tri kluba među 64 najboljih. Leskovačka Dubočica je u prvoj međunarodnoj prepreci u istoriji bila uspešnija od austrijskog Alpla Harda i izborila drugu rundu ovog takmičenja.
Vojvodina i pančevački Dinamo su preskočili prvu rundu. Žreb je u utorak (11.00) u sedištu Evropske rukometne federacije (EHF) u Beču. Naši klubovi ne mogu da se sastanu u drugom kolu.
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Titulu u ovom takmičenju brani makedonski Ohrid Borisa Rojevića, a u EHF kupu su i pobednici prethodnih godina, makedonski Alkaloid Kirila Lazarova (2025), Vojvodina (2023), norveški Nerbo (2022), AEK Atina (2021)…
Srpski klubovi mogu daleko da doguraju u ovom takmičenju. Od timova koji su kandidati za titulu su branilac krune Ohrid, znatno jači ove sezone Bešiktaš sa Bogdanom Radivojvićem, Alkaloid, Olimpijakos, Pfadi Vintertur spskog stručnjaka Gorana Cvertkovića, mađarski Pler, slovenački Gorenje i Slovenj Gradec, rumunski Potaisa Turda i Temišvar...
Utakmice druge runde EHF kupa igraju se 17. ili 18. oktobra, a revanši su sedam dana kasnije.