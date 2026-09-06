UFC otključao novu evropsku zvezdu: Parnas rutinski završio Hukera, MVP opet po starom

Francuska je tako dobila još jednu veliku zvezdu, iako joj ih poslednjih godina svakako ne nedostaje. Siril Gan trenutno nosi privremeni pojas teške kategorije i čeka obračun sa šampionom Tomom Aspinalom , Nasurdin Imavov nalazi se među glavnim kandidatima za napad na vrh poluteške divizije, dok je Benoa Sent Denis osmi na listi lake kategorije. Od narednog ažuriranja rang-lista jasno je da bi društvo Sent Denisu među najboljima trebalo da pravi i Parnas .

Ni sam Francuz nema nameru da spušta kriterijume kada je naredni protivnik u pitanju. Želi nekoga iz samog vrha, a već ima i ime borca sa kojim bi najradije delio oktagon.

„Ja sam najbolji borac na svetu. Znao sam da ću završiti ovu borbu, svoje mečeve završavam nokautom. Spreman sam za sledeći izazov i želim nekoga iz top pet. Moj meč iz snova je protiv Maksa Holoveja. On je legenda UFC-a, bivši šampion, BMF šampion i spreman sam za njega.“

Za Hukera je, sa druge strane, ovo prvi put u profesionalnoj karijeri dugoj 17 godina da je vezao tri poraza. Pre Parnasa zaustavili su ga Sent Denis i Arman Carukijan, pa bi Novozelanđanin posle ovog neuspeha vrlo lako mogao da ispadne iz top 15 lake kategorije. Možda bi mu zato naredni meč mogao doneti i nešto lakši zadatak, barem kada je težina protivnika u pitanju.

U borbi pred glavni meč večeri domaća publika dobila je posebnu poslasticu u vidu francuskog okršaja Faresa Zijama i Aksela Sole. Upravo zbog statusa domaćina dobili su mesto neposredno pred glavnu borbu.

Da li je pritisak domaćeg terena više opteretio iskusnijeg Ziama, a dodatno pogurao mlađeg Solu, teško je reći, ali dileme oko pobednika nije bilo dugo. Sola je već u prvoj rundi jezivo ugasio rivala. Ziam je ostao bez svesti odmah nakon udarca, a Francuz je u naletu euforije uspeo da zada još nekoliko potpuno nepotrebnih udaraca pre nego što je sudija stigao da reaguje.