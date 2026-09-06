UFC otključao novu evropsku zvezdu: Parnas rutinski završio Hukera, MVP opet po starom
Vreme čitanja: 4min | ned. 06.09.26. | 00:34
Aksel Sola nokautirao zemljaka, Kejta u prvoj rundi stigao do prve pobede u organizaciji
Zapamtite ime - Salahdin Parnas. UFC je dobio novu zvezdu, a Francuz nije mogao da poželi bolju pozornicu za predstavljanje od domaće publike. Već na debiju ispred sebe je imao ozbiljnu prepreku u vidu Dena Hukera, 12. borca na rang-listi lake kategorije. Ipak, što je izazov bio veći, to će i benefiti ove pobede biti značajniji, a Parnas bi to mogao da oseti već prilikom narednog ažuriranja poretka.
Za predstavljanje među najjačima nije mu bilo potrebno ni pet minuta. Parnas je Hukera nokautirao već u prvoj rundi, a završnicu je najavio snažnim udarcem nogom u telo. Odmah je primetio da je Novozelanđanin osetio udarac, pojurio napred i uz žicu dovršio posao protiv rivala koji više nije uspevao da pronađe izlaz.
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Francuska je tako dobila još jednu veliku zvezdu, iako joj ih poslednjih godina svakako ne nedostaje. Siril Gan trenutno nosi privremeni pojas teške kategorije i čeka obračun sa šampionom Tomom Aspinalom, Nasurdin Imavov nalazi se među glavnim kandidatima za napad na vrh poluteške divizije, dok je Benoa Sent Denis osmi na listi lake kategorije. Od narednog ažuriranja rang-lista jasno je da bi društvo Sent Denisu među najboljima trebalo da pravi i Parnas.
Ni sam Francuz nema nameru da spušta kriterijume kada je naredni protivnik u pitanju. Želi nekoga iz samog vrha, a već ima i ime borca sa kojim bi najradije delio oktagon.
„Ja sam najbolji borac na svetu. Znao sam da ću završiti ovu borbu, svoje mečeve završavam nokautom. Spreman sam za sledeći izazov i želim nekoga iz top pet. Moj meč iz snova je protiv Maksa Holoveja. On je legenda UFC-a, bivši šampion, BMF šampion i spreman sam za njega.“
Za Hukera je, sa druge strane, ovo prvi put u profesionalnoj karijeri dugoj 17 godina da je vezao tri poraza. Pre Parnasa zaustavili su ga Sent Denis i Arman Carukijan, pa bi Novozelanđanin posle ovog neuspeha vrlo lako mogao da ispadne iz top 15 lake kategorije. Možda bi mu zato naredni meč mogao doneti i nešto lakši zadatak, barem kada je težina protivnika u pitanju.
U borbi pred glavni meč večeri domaća publika dobila je posebnu poslasticu u vidu francuskog okršaja Faresa Zijama i Aksela Sole. Upravo zbog statusa domaćina dobili su mesto neposredno pred glavnu borbu.
Da li je pritisak domaćeg terena više opteretio iskusnijeg Ziama, a dodatno pogurao mlađeg Solu, teško je reći, ali dileme oko pobednika nije bilo dugo. Sola je već u prvoj rundi jezivo ugasio rivala. Ziam je ostao bez svesti odmah nakon udarca, a Francuz je u naletu euforije uspeo da zada još nekoliko potpuno nepotrebnih udaraca pre nego što je sudija stigao da reaguje.
Takva završnica razbudila je publiku posle još jedne borbe Majkla Venoma Pejdža. Popularni MVP ostvario je petu pobedu u UFC-u, ovoga puta protiv Nursultona Ruzibojeva, ali ponovo odlukom sudija. Koliko su svi u dvorani jedva čekali kraj najbolje su pokazali zvižduci koji praktično nisu prestajali do poslednjeg zvona, a nastavili su se čak i nakon što je Pejdžu podignuta ruka.
Na pobedničke staze, kao što je to radio i u UFC vratio se i Losene Kejta, koji je konačno dočekao prvi trijumf u organizaciji godinu dana nakon što je prvi pokušaj propao. Naspram sebe imao je Muhamada Naimova, ali popularnom Crnom Panteru nije bilo potrebno mnogo vremena. Već u prvoj rundi pogodio je snažan desni kroše, a samo jedan udarac bio je dovoljan da Tadžikistanca pošalje na pod i ekspresno završi borbu.
Svoj nastup nije želeo da završi klasičnim prozivanjem, već upozorenjem za Lirona Marfija.
„Postoji jedan momak, Liron Marfi. Ovo nije prozivka, ovo je pucanj upozorenja. Rekao je da nikada neću pobediti u UFC-u, a ja sam upravo jednim udarce nokautriao protivnika. Liron Marfi, dolazim po tebe. Nikada više nemoj da sumnjaš u mene i znaj da dolazim.“
U preostalim borbama glavnog programa Danil Dončenko jednoglasnom odlukom savladao je Punahelea Sorijana, dok je Kurtis Kembel do pobede protiv Trevora Pika stigao gušenjem u trećoj rundi.