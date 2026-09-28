Ukraden helikopter trostrukog olimpijskog šampiona u Austriji, policija dignuta na noge…
Vreme čitanja: 1min | pon. 28.09.26. | 16:26
Nestao je iz hangara nekadašnjeg ski-skakača Tomaša Morgenšterna
Najčudnija vest, pomalo bizarna, dana dolazi iz Austrije i glasi: trostrukom olimpijskom šampionu Tomašu Morgernšternu ukraden je helikopter?!
Nekadašnji ski-skakač je pre pet godina kupio helikopter i platio ga je oko 345.000 evra, bio je smešten u hangaru u Mauterndorfu u Salcburgu, ali je danas – nestao. Nije dobio noge, neko je provalio i odvezao se privatnim helikopterom velikog šampiona, pa je policija dignuta na noge.
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Poslednji put kada je sa helikopterom uspostavljen signal bilo je oko 04.20, a nalazio se u hrvatskom vazdušnom prostoru. Istraga je u toku i za sada se ništa ne zna. Ni ko ga je ukrao, ni tačno kada, ni da li je letelica u pokretu ili je negde prizemljena.
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Tomas Morgernštern spada među najuspešnije austrijske ski-skakače u ovom veku, kao i generalno sportiste u ovoj zimskoj disciplini. Dva puta je osvajao Svetski kup – 2008. i 2011. godine. Preko jedne decenije je skakao na najvišem nivou i ostvario je brojne uspehe.
U tri navrata je bio olimpijski šampion: jednom individualno, dva puta timski, a ima i srebro. Osam puta bio je svetski prvak u ski-skokovima, sakupio je i dva srebra i jednu bronzu, a takođe se na planetarnim šampionatima u ski-letovima okitio sa tri zlata i dve bronze. Na sve to treba dodati i da je Tomas Morgerštern pobednik novogodišnje turneje Četiri skakaonice.