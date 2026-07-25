Đurković o kadetskom EP u Beogradu: Da se "potučemo" sa Nemcima, prvi cilj je četvrtfinale

Ostalo je još samo četiri dana do početka Evropskog prvenstva za kadete. Beograd je spreman da dočeka 24 najbolje reprezentacije, koje će se od 29. jula do 9. avgusta boriti za titulu šampiona Evrope. Utakmice će se igrati u tri dvorane: Hali „Aleksandar Nikolić“,„Prof. dr. Branislav Pokrajac“ i UVC „Šumice“, dok će selekcije biti raspoređene u šest grupa.

Predsednik Rukometnog saveza Srbije Božidar Đurković gostujući na Areni TV je govorio o tome koliko je značajno za Beograd i za savez domaćinstvo ovako jednog takmičenja.

“Mi to spremamo poslednje dve godine i želeli smo da konkurišemo za jedno od domaćinstava, hteli smo juniorsko, ali je procena EHF-a bila da treba da bude u Rumuniji, kao neka priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo za žene koje se tamo održava. Mi smo posle aplicirali za kadete i dobili smo. S obzirom na neke standarde koji moraju da se ispune, da mora da bude jedan grad, tri dvorane, opredelili smo se za Beograd, jer smo u tom trenutku ovde imali sve te mogućnosti koje traže. Verujemo da ćemo imati dobru posetu, iako je leto i dosta ljudi je odsutno”, isstakao je Đurković.