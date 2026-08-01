Uroš Medić (©AFP)
UŽIVO - UFC BEOGRAD: Preliminarne borbe u toku! Pobeda Jovana Leke i Nikolije Milošević
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sub. 01.08.26. | 15:45
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UFC BEOGRAD
Premilinarne borbe - početak 16.00
Spasić - Lučijano - pobeda Stefanije Lučijano gušenjem u prvoj rundi
Leka - Popek - pobeda Jovana Leke nokautom u prvoj rundi
Milošević - Kovan - pobeda Nikolije Milošević nokautom u prvoj rundi
(1,18) Rebecki - Prepolec (4,20)
(3,55) Elion - Oliveira (1,25)
Glavna karta - početak 19.00
(1,85) Janičić - Gunjon (1,97)
(2,40) Todorović - Valentin (1,60)
(3,20) Blahovič - Stirling (1,30)
(1,25) Medić - Rodrigez (4,00)
***kvote su podložne promenama
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