Uroš Medić (©AFP)
Uroš Medić (©AFP)

UŽIVO - UFC BEOGRAD: Preliminarne borbe u toku! Pobeda Jovana Leke i Nikolije Milošević

sub. 01.08.26. | 15:45

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene

UFC BEOGRAD

Premilinarne borbe - početak 16.00

Spasić - Lučijano - pobeda Stefanije Lučijano gušenjem u prvoj rundi

Leka - Popek - pobeda Jovana Leke nokautom u prvoj rundi

Milošević - Kovan - pobeda Nikolije Milošević nokautom u prvoj rundi

(1,18) Rebecki - Prepolec (4,20)

(2,41) Buzukja - Grad (1,50)

(3,55) Elion - Oliveira (1,25)

(1,40) Klein - Musajev (2,70)

Glavna karta - početak 19.00

(1,85) Janičić - Gunjon (1,97)

(1,30) Čepo - Urbina (3,20)

(2,40) Todorović - Valentin (1,60)

(1,30) Rakić - Tibura (3,75)

(3,20) Blahovič - Stirling (1,30)

(1,25) Medić - Rodrigez (4,00)

***kvote su podložne promenama

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UFCAleksandar RakićDuško TodorovićUFC BeogradUroš MedićMiloš Janičić
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