UŽIVO - UFC BEOGRAD: Rakić prekinuo niz poraza i oživeo Arenu!
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sub. 01.08.26. | 17:29
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene
UFC BEOGRAD
Premilinarne borbe - početak 16.00
Spasić - Lučijano - pobeda Stefanije Lučijano gušenjem u prvoj rundi
Leka - Popek - pobeda Jovana Leke nokautom u prvoj rundi
Milošević - Kovan - pobeda Nikolije Milošević nokautom u prvoj rundi
Rebecki - Prepolek - pobeda Mateuša Rebeckog nokautom u prvoj rundi
Buzukja - Grad - pobeda Grad gušenjem u drugoj rundi
Nikolić - Vologdin - pobeda Borislava Nikolića odlukom sudija
Eliot - Oliveira - pobeda Majkla Oliveire nokautom u prvoj rundi
Klein - Musajev - pobeda Tofika Musajeva nokautom u drugoj rundi
Glavna karta - početak 19.00
Janičić - Gunjon - pobeda Noe Gunjona gušenjem u prvoj rundi
Čepo - Urbina - pobeda Žilberta Urbine nokautom u prvoj rundi
Todorović - Valentin - pobeda Roberta Valentina gušenjem u prvoj rundi
Rakić - Tibura - pobeda Aleksandra Rakića odlukom sudija
(3,20) Blahovič - Stirling (1,30)
(1,25) Medić - Rodrigez (4,00)
***kvote su podložne promenama