Vagner i zvanično nije više crno-beli
Vreme čitanja: 4min | sre. 18.11.26. | 08:29
Austrijski pivotmen raskinuo ugovor sa Partizanom
Tobijas Vagner, očekivano, nije više rukometaš Partizana.
Austrijski reprezentativac je posle finansijskog sloma srpskog šampiona raskinuo ugovor sa klubom iz Humske, saopštili su crno-beli.
“Tobijas Vagner više nije rukometaš Partizana. Austrijanac je sporazumno raskinuo saradnju sa crno-belima i karijeru će nastaviti u drugom klubu. Tobi je bio jedan od najboljih strelaca tima i klub mu se ovom prilikom zahvaljuje na posvećenosti, zalaganju i velikom doprinosu na terenu. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice”, saopštili su crno-beli.
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Vagner je napadački ostavio odličan utisak u Partizanu, uz Joava Lumbrosa bio je glavna karika Raula Gonzalesa. Austrijanac ima ponude iz Nemačke i Kuvajta, pa bi uskoro mogao da promeni sredinu.
Posle brodoloma Partizana, zvanično su ugovore sa klubom raskinuli trener Raul Gonzales, golman Bekir Čordalija, koji bi mogao da se vrati u BiH, Sergej Ivanov (Meškov Brest), Miloš Kos (Veclar) i Nikola Crnoglavac (AEK). Od stranaca su tu Belorus Vladislav Kuleš, koji je imao operaciju pre desetak dana i neće igrati u 2026. godini, i Migel Sančez Migaljon, koji se u Šapcu povredio i očekuje ga prinudna pauza. Takođe, i Izraelac Joav Lumbroso sigurno ne ostaje u crno-belom.
Domaći igrači su tu do kraja godine, a onda se očekuje stabilizacija sa novom upravom ili totalni kolaps i odlazak i ostalih rukometaša srpskog šampiona.
Partizan u petak (18.00) na Banjici čeka večiti derbi sa Crvenom zvezdom u 10. kolu ARKUS lige.