Vagner je napadački ostavio odličan utisak u Partizanu, uz Joava Lumbrosa bio je glavna karika Raula Gonzalesa. Austrijanac ima ponude iz Nemačke i Kuvajta, pa bi uskoro mogao da promeni sredinu.

Posle brodoloma Partizana, zvanično su ugovore sa klubom raskinuli trener Raul Gonzales, golman Bekir Čordalija, koji bi mogao da se vrati u BiH, Sergej Ivanov (Meškov Brest), Miloš Kos (Veclar) i Nikola Crnoglavac (AEK). Od stranaca su tu Belorus Vladislav Kuleš, koji je imao operaciju pre desetak dana i neće igrati u 2026. godini, i Migel Sančez Migaljon, koji se u Šapcu povredio i očekuje ga prinudna pauza. Takođe, i Izraelac Joav Lumbroso sigurno ne ostaje u crno-belom.