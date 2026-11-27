No, hajmo prvo o deci i njegovoj ideji da bar amaterski sport bude besplatan za svu decu što je u saglasju sa programom sada vladajuće Studentske liste.

“Sistem nekada, kada se nije plaćalo, davao je apsolutnu mogućnost svima da mogu bez bilo kakvih problema da participiraju i da imamo apsolutno najbolji mogući uzorak koji postoji. Jer obično deca roditelja koji nemaju novac, deca koja moraju da se tuku, su deca koja su najbolja, najizdržljivija, ona koja najviše grizu. Rekao sam to milion puta, svila i med nisu kreirali ratnike, već muka i tegoba. A kada imate uzorak dece čiji roditelji samo mogu da priušte, to znači da imamo negativnu selekciju, odnosno selekciju koja nije realna. Toj deci je to zanimacija.”

Kako zapravo izgleda rad sa decom?

“Vi kad radite sa decom, ne radite sa sportistom. Radi se sa mladom ličnošću koja tek treba da se razvije. Ne samo u fizičkom smislu. Sport je, bez obzira na sve, samo odskočna daska. Vi ovde kreirate buduće društvo. Ja sam se zbog toga i orijentisao ka radu sa decom. Za nas matore je kasno. Ali kako će nam deca sutra voditi ovu državu, kakvi će ljudi biti, kakve će nasleđe imati, zavisi od nas.”

"NAJVIŠE SNOVA NIJE UBIO METAK, VEĆ STRAH"

Prvi zadatak u tom poslu, posebno kada ne govorimo o strogo sportskim aspektima…

“Broj jedan je kanalisanje straha. Kako i na koji način da realizuju potencijal koji imaju u sebi, a koga možda nisu ni svesni. Jer nas generalno sve najviše blokira strah. I uvek nam je jako stalo do toga da nekome drugome u očima budemo veliki, da nam se ne smeju, da ne ispadnemo smešni. To je u stvari projekcija sopstvenih očekivanja. Jer taj strah, koji je strah od greške, strah od neuspeha, prisutan je. Ne samo u sportu, nego u svim segmentima društva. Najviše snova nije ubio metak, već strah da u očima drugih ne pogrešimo i ne budemo ti koji neće uspeti da ostvare nešto.”

Kako onda decu osloboditi tog straha što Grbić i radi u svom odbojkaškom kampu?

“Tako što im odredim cilj. I tako što ih učim korake koji vode do cilja. I verujte, za sedam dana deca steknu samopouzdanje koje može ozbiljno da se meri u odnosu na početak i na kraj kampa.”

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Mladim roditeljima sigurno će biti interesantni i Grbićevi saveti o sportovima pogodnim za određene uzraste.

“Bazični sportovi, gimnastika, plivanje, atletika, su do neke šest godine. Naravno, mogu da nastave i posle. Od šeste do devete su elementarne igre, poligoni, zato što je razvoj koordinacije. Koordinacija do 12. godine, mozak i nervni sistem su 90 odsto razvijeni u 12. godini. Šta si uradio u tom periodu - uradio si. Posle toga imate samo neku prostornu koordinaciju i tako dalje, koja je već percepcija. Recimo, fantastični su i borilački sportovi tipa karate i džudo između šeste i devet godine. Loptaški sportovi mogu da krenu od devet godine, ali ne sa imperativom da pobede. Ne do 15. godine. Treba da se igraju, da uživaju, treba da ih naučite ne kako da pobede, nego kako da sebe fokusiraš na ono što radiš. Pa ćeš onda da prebaciš to na svoj fakultet. Aha, imam ispit, treba da radim to, to, to i to.To je edukacija i priprema za život.”

Grbić uverava – dobit za državu bila bi mnogo veća od strogo sportske.

“Sport treba, sa jedne strane, da da kvalitet koji će biti životno vredan, jer je zdravlje ono što, nažalost, nemamo i sve je gore. A, s druge strane, to su veštine življenja koje sport može da da. Sport kod nas, nažalost, je amaterska kategorija, ne tretira se kao proizvodna kategorija, iako bi mogao da bude. Godišnje se četiri i po milijarde evra baca na zdravstveno osiguranje. Nikada nije bilo više novca u sportu nego sad. Ali su ga dobijali oni koji su privilegovani i koji su bili ljubitelji njegovog lika i dela. Tako ne može da funkcioniše.”

"TRENERI DAJU 100 EVRA NA SEMINAR, POTPIŠU SE I ODU DA PIJU KAFU! OKS JE TURISTIČKA ORGANIZACIJA"

Konkretno, najviše je dobio vrhunski sport, odnosno beogradski večiti rivali, Crvena zvezda i Partizan.

“Konstantno dajete novac na trenutnu zabavu i cirkus. Ja sam davao pare na Partizan, Zvezda košarka, Zvezda fudbal i tako dalje i tako dalje. To su ogromne cifre. Zvezda i Partizan u košarci imaju veći budžet nego Ministarstvo sporta. A gde su naši igrači? Gde su naši mladi igrači? To je novac koji da se usmeri u bazu i da rade ljudi koji su pismeni.”

Šta bi bio rezultat?

“U roku od osam godina vama ne bi bili potrebni stranci. Mi ne razumemo da nemamo strpljenja. Kako se pravi reprezentacija? Ja sam bio u Odbojkaškom savezu Srbije do 2016. godine. Evo, 10 godina je prošlo, ovi ljudi koji su preuzeli, nećemo da ih imenujemo, za 10 godina šta su uradili? Mlađe kategorije igrale su evropsko ili svetsko prvenstvo ukoliko dobiju vajl kard ili ukoliko organizuju prvenstvo. Zato što nam je kvalitet katastrofa.”

I nije uvek najveći problem infrastruktura…

“Mora da se napravi jasna struktura. Ne sala, već ljudi koji čine strukturu, jer nosioci procesa regeneracije, odnosno oporavka, jesu treneri. Oni edukuju i oni su najbolja moguća investicija. Kod nas je to rak rana, najgora moguća kategorija koja postoji. Dođu na seminar, plate 100 evra, potpišu se i odu u kafić da piju kafu. Je l' to edukacija? Znate kako rade Francuzi? Hoćeš da budeš trener do 14 godina? Super, može. Prvo si na pripremama francuske reprezentacije pionirske. Pratiš njihov rad mesec dana. I onda na kraju ideš na seminar, gde ide evaluacija, polažeš ispit i tako dalje i tako dalje. I onda, majku mu, pošto su to naravno ubacili u kontekst škole, jer u školi su, košarka, rukomet i odbojka, i gled interesantno, oni su bili olimpijski prvaci u svim kategorijama.”

Prvo i osnovno je, naravno, da sport bude odvojen od politike. Dok je, kako kaže, do sada bio političko telo.

“Ja sam 100 odsto siguran da nijedan savez nema plan i program za četiri ili osam godina olimpijskog ciklusa. Olimpijski komitet je turistička organizacija koja kupuje i organizuje putovanja za Olimpijske igre. Znači, nama je za Los Anđeles kasno već. Nama je i za Brizbejn kasno. LA je za godinu i po, znači zaboravite. To što imate, imate, to je ćao. Rezultati će biti onako kako jeste.”

"PERA ZNA" I PRIMER ŽIVOJINA MIŠIĆA

A šta imamo?

“Nemamo ništa. Je l' imamo olimpijski centar? Je l' imamo ljude koji vode računa o tome kako će i na koji način da se sprovodi olimpijski program? Nemamo. Sistem sporta u Srbiji ne pravi sportiste. Uništava sportiste. Oni koji se proizvedu sportskim sistemom kod nas zovu se anomalija. Oni nisu proizvod sistema. Sedeo sam sa Novakom, sa Bogdanom Bogdanovićem, sa Ivanom Španovićem pre nekih šest godina možda: ‘Jeste li vi svesni da ste vi anomalija sistema? Da ste vi sami uložili u sebe, da niste proizvod ovog sistema?’ Znate šta je bio odgovor? Tako je. Može da se ljuti ko šta hoće, ali to je tako.”

Posle svega, kako onda uspostaviti taj sistem o kome govori? I kako vratiti te vrhunske primere u domaći sport?

“Kako? Pa lepo. Treba samo da pitate Peru koji zna. A kod nas od kad je sveta i veka, svi oni koji su imali integritet, svi oni koji su znali, svi oni koji su bili teški za saradnju, sklanjani su da bi loši đaci mogli da se ne osećaju iskompleksirano. I do čega smo došli? Došli smo do toga da se loši đaci među sobom svađaju i upiru prst na one koji su imali integritet, da oni nisu uradili to što je trebalo. Hoćete primer? Živojin Mišić je penzionisan nakon Balkanskih ratova, pa brže bolje vraćen nakon Balkanskih ratova jer je bio prvi svetski ratnik. Mi to radimo u istoriji konstantno. Najbolje među nama ubijamo i sahranjujemo, da se ovi koji su iskompleksirani ne bi osećali jako iskompleksirano.”

Pred kraj razgovora, Grbić samo što nije zaplakao dok je govorio o tome da li bi i sam pomogao oporavku srpskog sporta i tom prilikom podsetio da je pre samo nekoliko meseci imao sreću da ga je na Dedinju operisala “ekipa” Milovana Bojića i tako mu spasila život.

“Ukoliko bude potrebe da se pomogne oko školskog sporta, nastave fizičkog vaspitanja, projekta zdravlja, vrhunskog sporta, olimpijskog sporta, bilo čega, ja stojim na raspolaganju pod uslovom da vidim da ljudi koji rade, rade za moj narod i za moju zemlju. Inače me ne interesuje. Ja sam igrao za reprezentaciju 16 godina. Moj otac 13, moj brat 19. Ja imam pasoš ove zemlje. Samo. Ovde plaćam porez. Ovde živim. I dok je tako, biće tako… Ali, šta hoću da kažem, teško je kad ste 10 godina optuženi za zločin koji niste uradili. Da ljudi koji su vaše kolege okreću glavu od vas, da se svi prave mrtvi. Sve što kažete spinuju... Nije pitanje pozicije, niti fotelje. Mene to ne interesuje u životu. Ja sam 2016. godine hteo da spasim da politika ne uđe u odbojku. Meni je država jasno dala do znanja, rekla je: ‘Doviđenja, ti si neprijatelj’. I tako su se ponašali punih 10 godina. Jer su me izbacili iz svega gde god da sam bio. I nije problem. Sve je okej. Doći će sve na svoje mesto. Ako dođe trenutak da ja treba da pomognem, hoću. Ali pod mojim uslovima, sa mojom ekipom i na način na koji ja mislim da treba. Ako je to u interesu moje zemlje i mog naroda”.