Vardar je najbolji klub na Balkanu, strašna forma Dragana Pešmalbeka

Vardar je pre meča u Nantu izgubio šanse da se nađe u Top 12 fazi EHF Lige šampiona. Ravnopravan je bio makedonski šampion u prva četiri kola. Nant se jedva iščupao u Skoplju, kao i Visla Plock u oba duela, a i Melsungen je jedva dobio crveno-crne u Nemačkoj. Tim Ivana Čupića je sve to naplatio, ponizivši Nant sa 33:27 na njegovom terenu, pa sada francuski vicešampion mora da pobedi u Plocku naredne nedelje za plasman u narednu rundu Lige šampiona.

Imao je Vardar u finišu i dvocifrenu prednost (+10). Odličnu partiju je pružio srpski reprezentativac Uroš Mitrović sa pet golova. Vukašin Vorkapić je bio u ekipi, ali nije ulazio u igru. Leon Ljevar je dao sedam, a Jaka Malus šest pogodaka za pobednički tim, dok je opet blistao Poljak na golu Miloš Valah sa 17 odbrana.