Vardar je najbolji klub na Balkanu, strašna forma Dragana Pešmalbeka
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 22:33
Makedonski prvak ponizio Nant na njegovom terenu – 33:27. Osam golova srpskog pivotmena u pobedi Vesprema protiv Fikse Berlina u pretposlednjem kolu EHF Lige šampiona – 39:35
Vardar je pre meča u Nantu izgubio šanse da se nađe u Top 12 fazi EHF Lige šampiona. Ravnopravan je bio makedonski šampion u prva četiri kola. Nant se jedva iščupao u Skoplju, kao i Visla Plock u oba duela, a i Melsungen je jedva dobio crveno-crne u Nemačkoj. Tim Ivana Čupića je sve to naplatio, ponizivši Nant sa 33:27 na njegovom terenu, pa sada francuski vicešampion mora da pobedi u Plocku naredne nedelje za plasman u narednu rundu Lige šampiona.
Imao je Vardar u finišu i dvocifrenu prednost (+10). Odličnu partiju je pružio srpski reprezentativac Uroš Mitrović sa pet golova. Vukašin Vorkapić je bio u ekipi, ali nije ulazio u igru. Leon Ljevar je dao sedam, a Jaka Malus šest pogodaka za pobednički tim, dok je opet blistao Poljak na golu Miloš Valah sa 17 odbrana.
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Kod indisponiranog domaćina Igor Turčenko i Luka Perić su dali po četiri, dok Mateja Dodić nije ulazio u igru.
Vesprem je ove sezone tata-mata za Fikse Berlin. I treća pobeda mađarskog šampiona nad evropskim vicešampionom, ovog puta na domaćem terenu sa 39:35 i overeno prvo mesto u Grupi A. U strašnoj formi na početku sezone je srpski pivotmen Dragan Pešmalbek, koji je od defanzivne sile postao jedno od glavnih oružja čete Ćavija Paskvala.
Popularni Gagi je postigao čak osam golova, uz samo jedan promašaj, dok je jedan manje delo Nedima Remilija. Opet je blistao na golu Emil Nilsen sa 14 odbrana. Stefan Dodić se jednom upisao u strelce. Kod Lisica dobar učinak Mijajla Marsenića, pet golova na kontu, dok je Matijas Gidsel dao devet.
Poljski Kjelce je pobedom u Lucernu protiv Kriensa sa 32:30 izborio narednu fazu Lige šampiona, a Dejan Banda Milosavljev je imao 11 odbrana u pobedničkom timu.
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LIGA ŠAMPIONA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
GRUPA A
Sreda
Partizan - Porto 33:33 (14:16)
Vesprem - Fikse Berlin 39:35 (20:13)
GRUPA B
Sreda
Nant - Vardar 27:33 (13:16)
Četvrtak
18.45: (1,80) Melsungen (8,00) Visla Plocka (2,35)
GRUPA C
Sreda
Zagreb - Pari Sen Žermen 29:28 (13:17)
Olborg - Celje 34:30 (17:13)
GRUPA D
Četvrtak
18.45: (1,35) Seged (8,50) GOG (4,00)
20.45: (1,03) Sporting Lisabon (16,0) Kristijanštad (11,0)
GRUPA E
Sreda
Dinamo Bukurešt - Skanderborg 37:23 (16:12)
Četvrtak
20.45: (1,07) Barselona (16,0) Monpelje (11,0)
GRUPA F
Sreda
Kriens Lucern - Kjelce 30:32 (17:19)
Četvrtak
20.45: (16,0) Kolstad (20,0) Magdeburg (1,03)
***kvote su podložne promenama