Velika prilika za Ninu Milošević! Već u drugom UFC nastupu bori se na glavnom programu
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 12:54
Posle debija u Beogradu, srpska borkinja u Las Vegasu odmeriće snage sa iskusnom Brazilkom Prisilom Kašoerom
Borba u Beogradu je svima pokazala da Nina Milošević nije bez razloga došla u UFC. Dominacijom i nokautom udarcima u telo u prvoj rundi tridesetogodišnja Srpkinja, rođena u Geteborgu, poslala je jasnu poruku celoj kategoriji, da se iza velikog osmeha nalazi žar za tuču koji bi mogao da je odvede do samog vrha.
Milošević je dala Srbiji prvo zlato ikada na Svetskom prvenstvu za amaterski MMA i postala prva Srpkinja koja je potpisala ugovor sa UFC-om. Njene ambicije odavno su jasne: postati prvakinja u najjačoj organizaciji na svetu. Kategorija u kojoj se takmiči, ženska bantam kategorija trenutno je najmalobrojnija, te bi pobedom ove subote Nina mogla da obezbedi borbu za ulazak u plasman 15 najboljih.
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Sudeći isključivo po kvoti, čovek bi pretpostavio da je borba protiv Prisile Kašoere lak zadatak. Međutim, iako se Brazilka nalazi u lošoj formi nakon tri vezana poraza, ona i dalje ima oružja kojima može ozbiljno da zapreti. Uprkos tehničkim nedostacima u stojci, Brazilka poseduje ozbiljnu udaračku snagu, a ume da zapreti i kratkim krošeima i kolenima kroz sredinu. Nina će morati da vodi računa o odbrani glave i nastavi sa uspešnom taktikom iz prethodnog duela: puno direkta i kikova u telo i da, saplitanjem iz klinča, odvede borbu u parter gde se Brazilka muči da zaustavi protivničke tranzicije.
U poslednje vreme su iskusni veterani imali uspeha boreći se protiv nadolazećih talenata, te je za Ninu najvažnije da se drži taktike i ne dozvoli protivnici da je natera na otvorenu tuču u kojoj bi njena udaračka snaga mogla da dođe do izražaja.
Predstojeći duel za Nikoliju Milošević predstavlja priliku da opravda poverenje koje joj je UFC ukazao. Mečmejkeri najjače MMA organizacije očigledno su prepoznali njen potencijal, o čemu najbolje govori odluka da njenu borbu prebace sa preliminarnog na glavni program priredbe.
Ostatak programa donosi nekoliko zanimljivih borbi, među kojima se izdvajaju dueli Valda Kortesa Akoste i Džonija Vokera, odnosno Dejvija Granta i Ilajdže Smita, kao i nastupi Lukasa Fernanda i Murtazalija Magomedova. Prve borbe počinju u 23 časa, dok glavni program, u kojem će nastupiti i Nina Milošević, kreće od dva sata iza ponoći, uz direktan prenos na kanalu Arena Fight.
Piše: Roman Lugassy