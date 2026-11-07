Velika prilika za Ninu Milošević! Već u drugom UFC nastupu bori se na glavnom programu

Borba u Beogradu je svima pokazala da Nina Milošević nije bez razloga došla u UFC. Dominacijom i nokautom udarcima u telo u prvoj rundi tridesetogodišnja Srpkinja, rođena u Geteborgu, poslala je jasnu poruku celoj kategoriji, da se iza velikog osmeha nalazi žar za tuču koji bi mogao da je odvede do samog vrha.

Milošević je dala Srbiji prvo zlato ikada na Svetskom prvenstvu za amaterski MMA i postala prva Srpkinja koja je potpisala ugovor sa UFC-om. Njene ambicije odavno su jasne: postati prvakinja u najjačoj organizaciji na svetu. Kategorija u kojoj se takmiči, ženska bantam kategorija trenutno je najmalobrojnija, te bi pobedom ove subote Nina mogla da obezbedi borbu za ulazak u plasman 15 najboljih.