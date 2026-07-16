Veliki preokret Srbije u Areni, Mašulović rešio dramu

Hrabar potez srpskog stručnog štaba na startu utakmice ispostavio se kao ključni faktor u slamanju žilavog otpora Ukrajine. Odluka da se od prvog minuta na parket pošalju sveže snage – pre svega na pozicijama primača i srednjeg blokera – donela je našem nacionalnom timu preko potrebnu energiju i potpuno novu dimenziju u igri.

Glavni heroj trijumfa bio je nezaustavljivi Veljko Mašulović, koji je odigrao sjajan meč i prosto razneo odbranu rivala sa čak 26 osvojenih poena. Veliki vetar u leđa u ofanzivnim akcijama bio mu je Pavle Perić, dok je Lazar Marinović preuzeo ulogu lidera u trenucima kada se lomio rezultat. Tačku na uzbudljiv susret stavio je Aleksandar Nedeljković, koji je direktno iz servisa, efektnim asom, zapečatio sudbinu Ukrajinaca.

Srbija je u meč ušla izuzetno motivisano i agresivno, brzo stvorivši opipljivu prednost od 7:4 na samom početku. Ipak, rano vođstvo kao da je uspavalo naš tim. Ukrajinci su ekspresno pronašli odgovor, neutralisali nalet domaćina i uveli uvodni period u neizvesne i dramatične vode.

Prvi set obeležio je neuobičajeno veliki broj grešaka sa obe strane mrežice. Naši odbojkaši nikako nisu uspevali da uspostave prepoznatljivu kontrolu – servis je zatajio, odbrana je bila porozna, a u bloku je nedostajalo više čvrstine. Sa druge strane, selektor Ukrajine Đorđe Krecu je čestim savetima i prekidima uspeo da zadrži fokus svoje ekipe, pa su gosti, zahvaljujući znatno konkretnijoj igri u samoj završnici, uspeli da povedu sa 1:0. Ipak, ispostaviće se da je to bio jedini poklon koji je „plava četa” večeras prepustila rivalu.

Ostatak meča je protekao u apsolutnom znaku naše ekipe. Svaki sledeći set smo rešili u našu korist i došli do velike i sasvim zaslužene pobede.

LIGA NACIJA - TREĆI VIKEND

Sreda

Srbija – Turska 0:3

Četvrtak

Srbija – Ukrajina 3:1

Subota

20.00: Srbija – Nemačka

Nedelja

20.00: Srbija – Slovenija