Veljko Stanojević novo ime na spisku Orlova

Vreme čitanja: 1min | pet. 06.11.26. | 08:29
Umesto povređenog Uroša Mitrovića, šansu da debituje za nacionalni tim protiv Ukrajine u nedelju dobiće desni bek Slovenj Gradeca
Jedina senka na ubedljivu pobedu (39:18) rukometaša Srbije u Novom Sadu na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine u Španiji, Portugaliji i Švajcarskoj bacila je povreda arkade desnog bekа Vardara Uroša Mitrovića.
On je dobio jak udarac laktom, nenamerno, od jednog protivničkog igrača, pa je završio utakmicu krajem prvog poluvremena. Otišao je odmah na ušivanje, pa se nije vraćao u nastavku utakmice.
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Njegovo učešće u Prešovu protiv Ukrajine u nedelju (15.00) je pod znakom pitanja, pa je selektor Raul Gonzales pozvao debitanta Veljka Stanojevića, rukometaša Slovenj Gradeca, koji ima odličnu sezonu u Sloveniji i nametnuo se kao kandidat za nacionalni tim.
Levoruki rukometaš će pojačati konkurenciju na desnom beku gde je prvo rešenje već nekoliko godina Uroš Kojadinović, igrač Tuluza, a od naredne sezone Sportinga iz Lisabona. Stanojević se našao na širem spisku od 35 rukometaša, ali u konkurenciji Kojadinovića i Mitrovića nije ga bilo protiv Estonaca.
Očekuje se da će u Slovačkoj da igra i kapiten Mijajlo Marsenić koga je Gonzales odmorio za duel sa baltičkom selekcijom na Slanoj bari. Popularni Marsa je potpisao ovih dana trogodišnji ugovor sa rumunskim prvakom Dinamom iz Bukurešta u koji prelazi u junu kada mu ističe saradnja sa Fikse Berlinom, dvostrukim uzastopnim vicešampionom Evrope.
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