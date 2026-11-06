Veljko Stanojević novo ime na spisku Orlova

Jedina senka na ubedljivu pobedu (39:18) rukometaša Srbije u Novom Sadu na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine u Španiji, Portugaliji i Švajcarskoj bacila je povreda arkade desnog bekа Vardara Uroša Mitrovića.

On je dobio jak udarac laktom, nenamerno, od jednog protivničkog igrača, pa je završio utakmicu krajem prvog poluvremena. Otišao je odmah na ušivanje, pa se nije vraćao u nastavku utakmice.