Verstapen: Dajte mi mapu i popraviću stazu! Kritike urodile plodom – Madring najavio promene

Još od same najave i predstavljanja staze Madring znalo se da će situacija biti takva da će trka na njoj biti ili kompletan haos zbog blizine velikog broja zidova koji praktično „pozivaju“ na incidente, ili čuvanje pneumatika i vožnja u „voziću“. Incidenata na svu sreću nije bilo, ali se desila ova druga varijanta, a jedino uzbuđenje koje su osetili ne samo gledaoci, već i sami vozači, bilo je tokom kratkotrajne pojave virtuelnog vozila bezbednosti koji je na kraju koštao pobede aktuelnog šampiona, vozača Meklarena Landa Norisa .

Sve to je i više nego u redu, ali se tokom vikenda ispostavilo da postoji jedan ključni nedostatak, ono zbog čega se na stazu, na kraju krajeva i dolazi – trkanje.

Preticanje je bilo praktično nemoguće, a situacija nije bila ništa bolja ni tokom trka Formule 3 i Formule 2, u kojima su, doduše, incidenti bili ti koji su odlučivali rasplet njihovih trka.

Koliko je situacija bila loša pokazuju podaci koji su se pojavili nakon trke, prema kojima su, ne računajući prvi krug, na Madringu tokom trke Formule 1 zabeležena svega četiri preticanja. Poređenja radi, na ovogodišnjoj trci u Monaku, koja važi za jednu od „najdosadnijih“ u kalendaru, bilo ih je (čak) deset.

(©Reuters)

Brojne kritike na račun Madringa tokom vikenda preplavile su društvene mreže, pa su se pojedini navijači u šali zapitali da li bi nova staza mogla da doživi sudbinu ulične staze u Valensiji, koja je nakon poslednje trke 2012. godine ostavljena praktično netaknuta, kao da je vreme za nju stalo. Neki su, međutim, otišli i korak dalje, poručivši da bi takav scenario za Madring zapravo i želeli.

Takav rasplet teško da je moguć, imajući u vidu da Madring ima desetogodišnji ugovor sa Formulom 1, počevši od 2026. godine. Ipak, kritike nakon prve trke jasno su pokazale da će određene promene biti neophodne ukoliko staza želi da opravda ukazano poverenje i izbegne sudbinu koja je zadesila Valensiju.

Najjasniju sliku o problemima Madringa dali su upravo vozači. U subotu, četvorostruki šampion Maks Verstapen izrazio je želju da sam promeni stazu.

„Dajte mi mapu i popraviću je. Prilagodiću gotovo sve zone kočenja. Trenutno postoji samo jedna trkačka linija i lako je odbraniti se. Treba da pitaju nas vozače pre nego što počnu da grade staze. Vozač veoma dobro zna šta je potrebno. Sve je ovde završeno i dobro organizovano, tako da bez sumnje postoji potencijal“.

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Po završetku nedeljne trke, vozač Audija Gabrijel Bortoleto, koji je završio na 13. mestu, utisak je sažeo u svega nekoliko reči…

„Malo je falilo da zaspim“.

Noris je bio još direktniji.

„Ne znam kako neko pogleda ovaj dizajn i pomisli – vrh!“, a zatim dodao i konkretne predloge za izmene:

„Po meni, ovo nije baš sjajna trkačka staza. Odlična je za kvalifikacije, ali kada bi se napravila prava linija od krivine 17 sve do krivine 20, uz mnogo širi ulazak, poput prve krivine ili desete krivine u Ostinu, odnosno velika ukosnica, dobili bismo mnogo bolje prilike za preticanje i svi bismo mogli više da uživamo u trci. Postoje neke jednostavne promene, ali i možda nešto komplikovanije, poput krivina pet, šest i sedam. Teško je znati šta bi tačno bilo najbolje rešenje. Činjenica da morate istovremeno da skrećete i kočite praktično poništava čitavu svrhu trkanja“.

Dvostruki šampion Fernando Alonso umanjio je euforiju oko krivine La Monumental, našalivši se da bi i portparol Aston Martina mogao da je prođe punim gasom.

„Tužno je, znate, na neki način, što sa ovom generacijom bolida dolazimo na ovako lepu stazu, sa izazovima na pojedinim delovima, poput krivine La Monumental, krivine 12, a doprinos vozača je praktično nikakav. Majkl može da vozi kroz krivinu 12, jer se ona prolazi punim gasom bez korišćenja električne energije“.

(©Reuters)

Verstapen je, međutim, kritikovao i sam koncept uličnih staza.

„Nisam ljubitelj uličnih staza, to se kod mene nikada neće promeniti. Uvek ću više voleti da vozim na stazi kao što je Spa“, a sa njim je saglasan i Alonso:

„I dalje više preferiram klasične staze. Znate, generalno, na njima pomerate granice bolida… Na uličnoj stazi ste uvek na nekih 95 odsto, jer vas staza stalno iznenađuje“.

Sa druge strane, vozač Vilijamsa Karlos Sains, inače rođeni Madriđanin i jedan od ambasadora ove trke, ukazao je na bezbednost staze i izrazio zabrinutost zbog veoma brzih sekcija koje vozačima ne pružaju dovoljnu preglednost.

„Isto je kao u Džedi i Bakuu, loše je. Ali, čini se da je FIA zadovoljna što ćemo ubuduće ići u tom pravcu kada je reč o novim stazama. Mi vozači, naravno, iznosimo svoje… Ne bih to nazvao zabrinutostima, već ukazujemo na to da želimo da se bezbednost unapređuje. Ići ćemo ka ovakvim stazama, jer vožnja brzinom od 260, 270 km/h kroz krivine koje ne možeš da vidiš unapred definitivno ti otvara oči i tera te da se zapitaš koliko je sve ovo zapravo bezbedno“, istakao je Sains.

Nakon svih primedbi, organizatori trke u Madridu obećali su promene počevši od naredne sezone, a kako prenosi portal The Race, prvobitni planovi za promene i stvaranje prilika za preticanje obuhvataju tri krivine - petu, 13. i 20.