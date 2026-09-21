Vikend iznenađenja i povreda startnih kvoterbekova, Mahoms opet u MVP modu

Las Vegas Rejdersi su bili prežaljeni na početku NFL šampionata. Opet su im svi prognozirali „fenjer” divizije, koja je jedna od najjačih u ligi (Zapad AFC), ali veteran Kapetan Kirk vodi odlično Razbojnike iz Nevade. Na 2-0 je tim iz Las Vegasa. Kirk Kazins i sjajna odbrana sa Maksom Krozbijem iznenadile je očajne Čardžersa, najveće razočaranje posle dva kola (oba poraza na svom terenu). Na SoFi stadionu su se Rejdersi osećali kao kod kuće, imali su više navijača od domaćina. Na kraju – 26:14 i talas optimizma u franšizi koja je dugo u zapećku.

Početak je sezone u omiljenom sportu Jenkija, većina najboljih ekipa i dalje traži formu, ali ima i prijatnih iznenađenja sezone, odnosno neprijatnih.

Senzacija kola je poraz Baltimora na svom terenu protiv Nju Orleansa – 17:24. Sejntsi sa Tajlerom Šakom na poziciji kvoterbeka igraju sjajno. Prošle nedelje su umalo dobili Lajonse u Detroitu (pali na pretvaranju za dva poena u produžetku), a sada su slavili usred Merilenda – 24:17. Vodili su domaćini sa 17:9, ali u poslednjih 15 minuta sjajni gosti iz Luizijane, ekipa kojoj niko nije davao izgleda da se umeša u borbu za plej-of. 02.15: (1,40) Los Anđeles Rems (14,0) Njujork Džajants (3,35) Neprijatno je iznenadila i Tampa porazom na Floridi od Klivlenda – 19:23. Meč je u finišu prekinut zbog oluje i nevremena, a nastavljen je tek posle sat i po. Imao je Bejker Mejfield šansu da svoj tim povede u poslednjem napadu do pobede, ali loša igra kvoterbeka Bakanirsa. Nije ni bleda senka onog igrača s početka prošlog šampionata. Dobio je početkom meseca blokbaster ugovor od 165.000.000 dolara na tri godine, ali to poverenje zasad nije opravdao. Drugi vikend su obeležile i povrede dvojice startnih kvoterbekova - Kejleba Vilijamsa iz Čikago Bersa i Džejdena Denijelsa iz Vašington Komandersa.

Bersi su prošle nedelje dali Karolini u Šarlotu čak 59 poena, a sada samo tri Minesoti. Vajkingsi sa rezervnim kvoterbekom Karsonom Vencom (menja povređenog Kajlera Marija) dobro guraju. Pobedili su gosti iz Minepolisa po užasnom vremenu na Soldžer fildu u Ilinoisu sa 9:3 u meču bez tačdauna. U finišu je Vilijams povredio zadnju ložu i neće ga biti na terenu sigurno nekoliko nedelja.

Denijels se povredio u finišu druge četvrtine. Opet je u pitanju lakat, koji je povredio i prošle sezone. Očekuje se da će bar mesec dana da bude van stroja što je ogroman hehdikep za franšizu iz glavnog grada SAD-a. Moraće u narednom periodu Markus Mariota da vadi kestenje iz vatre. Patrik Mahoms je opet onaj stari. Oporavio se od povrede prednjeg ukrštenog ligamenta kolena brže od očekivanog i Čifsi su proradili. Napad je opet kao u šampionskim danima. Slavio je Kanzas na svom Erouhedu protiv Indijanapolisa sa 33:30 posle produžetka. Mahoms je imao 383 jardi, tri tačdaun pasa i kvoterbek rejting od 114. Opet je Kenet Voker, MVP prošlogodišnjeg Superbola kada je doneo Sijetlu titulu, bio sjajan u igri trčanja – imao je 117 jardi iz 24 nošenja. Koltsi su odigrali odličan meč, ali su pali u produžetku, kada je kiker Harison Batker pogodio za drugi trijumf pred svojim navijačima.

Trevis Kelsi je podsetio na najbolje dane, podržan u boksu od strane supruge, svetske muzičke zvezde Tejlor Svift. Imao je 101 jard i tačdaun. MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! Grin Bej je jedva pobedio Džetse sa 20:17 posle produžetka, iako je na sedam minuta pre kraja četvrte četvrtine imao „minus 10” – 7:17. Ovaj Sinsinati može do Superbola kada ima ovako dobru odbranu. Istorijsko loša defanziva Bengalsa u prethodne dve sezone, sada je zategnuta, pa je olakšan posao sjajnom kvoterbeku Džou Barouu. Tim iz Ohaja je slavio u Hjustonu sa 20:6 i naneo Teksansima drugi poraz pred svojim navijačima. Blistao je elitni risiver Džamar Čejs sa dva tačdauna, prvi spektakularnim hvatanjem, što je bio potez drugog kola NFL šampionata.