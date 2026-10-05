Voker je džekpot Čifsa, žilavi Rejdersi pali tek u finišu; Remsi slomili ranjene Iglse

Rejdersi su bili najlepša priča na početku sezone, vezali tri pobede, ali su zaustavljeni u Las Vegasu od divizijskog rivala sa Zapada AFC-a, Kanzasa – 27:30. Kirk Kazins je odlično vodio svoj tim tri četvrtine, Razbojnici su vodili non-stop 45 minuta, ali u poslednjoj deonici meča ubitačan je bio napad Čifsa sa Patrikom Mahomsom .

Neizvesnost je i ove sezone odlika NFL šampionata. Ostao je još jedan meč do kraja četvrtog kola, što znači da nije odigrana ni četvrtina ligaškog dela sezone, a samo tri tima su neporažena. Kanzas Siti Čifsi su usamljeni na čelu AFC-a, dok u NFC-u samo San Francisko Fortinajnersi i Minesota Vajkingsi imaju maksimalne četiri pobede. Tampa Bej, Hjuston Teksans, Los Anđeles Čardžers, Tenesi Tajtens i Majami Dolfins nisu osetili slast trijumfa.

Ključan trenutak meča bio je na tri i po minuta pre kraja kada su Rejdersi izgubili loptu posle ispucavanja, kod rezultata 19:23. Specijalni tim je zakazao, a Kenet Voker je istrčao tačdaun za 30:19. Kazins je uspeo u finišu da pronađe Broka Bauersa u end zoni rivala, uvede meč u dramatičnu završnicu. Čak su domaćini imali i poslednji napad, došli do centra, ali je Kazins bacio presečen pas, pa je četa Endija Rida ostala sama na čelu AFC-a i potvrdila da nije kraj dinastije i da će trostruki osvajač trofeja Vinsa Lombardija u poslednjoj deceniji sa zdravim i raspoloženim Mahomsom opet da igra glavnu ulogu u NFL šampionatu. 02.15: (1,70) Nju Orleanas Sejnts (13,0) Atlanta Falkons (2,40) Mahoms je imao raspoloženog risivera Takvana Tortnona sa 111 jardi i dva tačdauna, a opet je blistalo veliko pojačanje iz Sijetla, prošlosezonski MVP Superbola, Kenet Voker sa dva poentiranja, osvojivši čak 177 jardi iz 22 nošenja. Mahoms nije bio u elementu, imao je samo 15 od 30 kompletiranih pasova, ali nije grešio i vodio je svoj tim do trijumfa.

Filadelfija je desetkovana povredama. I ranjeni Iglsi su do osam minuta pre kraja vodili protiv Remsa sa 20:10, nisu hteli da šutiraju za tri poena, išli su na četvrti u crvenoj zoni rivala, nisu uspeli i onda su kola krenula nizbrdo. Metju Staford je konačno u drugoj polovini poslednje deonice sastavio svoj napad za teško izvojevanu drugu pobedu prvog favorita za osvajanje titule pre početka šampionata – 24:20 u Gradu bratske ljubavi. Za goste nisu igrali defanzivne superzvezde Majlis Geret i Eron Donald, ali je odbrana bila odlična. Napad je štucao veći deo meča, ali iskusni kvoterbek je bio pravi kada je trebalo.

Bolnica u Pensilvaniji. Povredili su se i jedan od najboljih raning bekova lige Sekvon Barkli, defanzivci Mičel i Dežan, uz već povređene Lejna Džonsona, Devontea Smita, Dalasa Gederta... Drugi vezani poraz i brige za glavnog trenera Nika Sirijanija. Patriotsi su, kao i prošle godine, najavili velike domete pobedom nad Bilsima u Bafalu – 29:26. Džoš Alen i drugovi su poklekli prvi put ove sezone. Prošle nedelje su se provukli protiv Čardžersa, a sada su u meču sa mnogo preokreta poklekli i vratili divizijskog rivala u život posle lošeg početka šampionata tima Majkla Vrejbela. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Sjajan meč je viđen u derbiju Teksasa, gde je Dalas posle preokreta slavio u Hjustonu sa 34:30, ostao u igri za plej-of, dok je domaćin u problemu sa četiri poraza, od čega tri na svom terenu. Sezona klizi u propast. Ništa ne funkcioniše u timu Teksansa, na papiru najjača odbrana u ligi prima opet 30+ poena. Na 40 sekundi pre kraja je Dak Preskot proigao junaka meča Si Di Lemba za pobedu gostiju. Lemb je imao čak 17 hvatanja za 189 jardi.

Džeksonvil je slavio u Sinsinatiju sa 22:17. Džo Burou je „prebijen“, očajna ofanzivna linija ga nije sačuvala od nasrtaja sjajne odbrana tima s Floride, a Bengalse više od drugog poraza brine povreda elitnog risivera Džamara Čejsa, koji je izašao iz igre u prvoj četvrtini zbog potresa mozga.

Lamar Džekson ima povredu, neizvestan je za narende mečeve, ali je Baltimor rešio Tenesi na svom terenu sa 24:18. Čikago je slavio i sa trećim kvoterbekom ove sezone, Tajsonom Badžentom. Na Soldžer fildu su savladani Džetsa sa 23:12. Očekuje se uskoro da se vrati startni kvoterbek Bersa Kejleb Vilijams. Grin Bej je slavio u Tampi sa 17:14, ali su Pekersi u krizi, bez igre trčanjem (nedostaje odlični Džoš Džejkobs) mučili su se na Floridi. Bakanirsima je otišla sezona u propast posle preloma prsta Bejkera Mejfilda. Mladi kvoterbek Danijels je zelen za velika dela, a glavni trener Tod Bouls je ozbiljan kandidat za otkaz.