Voša odnela bodove iz Pančeva: Mat od Srdanovića, Dizdar pravio čuda na golu

Odličan rukomet na otvaranju ARKUS lige u Pančevu. Dinamo i Vojvodina su pretendenti za drugo mesto, a u triler završnici slavili su Novosađani. Čovek odluke bio je kapiten Lala Marko Srdanović, koji je devet sekundi pre kraja pogodio mrežu domaćeg tima. Golman Nikola Zorić bio je blizu da zaustavi udarac srpskog reprezentativca, ali mu se lopta izmigoljila u gol.

Posle tajm-auta Nikole Janevskog, spetljali su se domaćini, pokušali iz nemoguće situacije posle deveterca, ali nije bilo opasnosti. U većem delu meča gledali smo neizvesnu borbu, na gol-dva. Voša je imala vođstvo tokom većeg dela susreta, ali je Dinamo na krilima sjajnog Lea Feješa disao za vratom vicešampionu.