Voša odnela bodove iz Pančeva: Mat od Srdanovića, Dizdar pravio čuda na golu
Vreme čitanja: 2min | sub. 12.09.26. | 20:05
Novosađani slavili u triler završnici protiv Dinama sa 30:29 u prvom kolu ARKUS lige, meču koji se računao i u Regionalnom takmičenju
Odličan rukomet na otvaranju ARKUS lige u Pančevu. Dinamo i Vojvodina su pretendenti za drugo mesto, a u triler završnici slavili su Novosađani. Čovek odluke bio je kapiten Lala Marko Srdanović, koji je devet sekundi pre kraja pogodio mrežu domaćeg tima. Golman Nikola Zorić bio je blizu da zaustavi udarac srpskog reprezentativca, ali mu se lopta izmigoljila u gol.
Posle tajm-auta Nikole Janevskog, spetljali su se domaćini, pokušali iz nemoguće situacije posle deveterca, ali nije bilo opasnosti. U većem delu meča gledali smo neizvesnu borbu, na gol-dva. Voša je imala vođstvo tokom većeg dela susreta, ali je Dinamo na krilima sjajnog Lea Feješa disao za vratom vicešampionu.
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Posle gola Marka Tasića na prazan gol za 29:29, minut i po pre kraja, kada je Voša imala i dva igrača manje u polju, pa je trener Milutin Lučić morao da izvadi golmana, krenuli su gosti u poslednji napad i golom Marka Srdanovića odlučili utakmicu. Ovaj meč se vodio i za Regionalnu ligu. Vojvodina je upisala prvu pobedu posle dva poraza, a Pančevci treći poraz.
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Odlični kod Lala bili su Danilo Radović i Milan Milić sa po sedam pogodaka. Posebno raduje odlična partija levog beka Voše Radovića, koji je pauzirao 15 meseci pre dolaska u Novi Sad zbog teške povrede ramena i operacije. Odigrao je odličan meč protiv bivšeg kluba u kome se afirmisao i stigao do dresa reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Segedinu 2022.
Sjajan na golu u drugih 30 minuta bio je Kosta Dizdar sa 11 odbrana, od toga dva sedmerca. Krila Fran Mileta i Marko Srdanović po četiri puta su zatresla mrežu domaćina.
Leo Feješ je odigrao simultanku sa Vošom - davao je golove, prolazio lako odbranu Novosađana, iznuđivao penale i isključenja. Stao je na 10 pogodaka, uz samo jedan promašaj. Po četiri pogotka dali su Vuk Novaković (sve u prvih 30 minuta), Radovan Maljević i Andrej Petrić. Nije imao dan kapiten Veljko Čabrilo sa samo jednim pogotkom. Solidan na golu bio je Nikola Zorić sa devet intervencija.
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ARKUS LIGA – 1. KOLO
Subota
Dinamo Pančevo – Vojvodina 29:30 (15:17)
Radnički – Železničar Niš u toku
Loznica – Crvena zvezda u toku
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20.00: Lavovi – Šamot
Ponedeljak
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