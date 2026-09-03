Vujasinović: Ima dosta onih koji iz raznoraznih razloga nisu došli, a mogli su da nas predstavljaju

Dan ranije iz takta ga je izbacilo suđenje i isključenje Vasilija Martinovića , kapitena reprezentacije i najboljeg igrača. „Navikli smo i na to. Znali smo da će da bude ovako nešto, ali nismo mogli ni da pretpostavimo da će da nam isključe… U stvari, nije to ni naš najbolji igrač nego najbolji igrač na turniru da dobije zbog simulacije da ga izbace van igre. To je potpuno van pameti. Posle se pitaju kako to da naš sport nikako da postane popularniji. Pa kako će?“ , zapitao se selektor Srbije posle utakmice sa Italijanima uz ironičan osmeh i dodao: „Koliko sam razumeo, pravedno Vasilije Martinović nije dobio kaznu, pošto su shvatili, u stvari nisu shvatili, znali su šta su uradili i šta rade od početka… Ma, nema veze“.

Znatno raspoloženiji bio je Vladimir Vujasinović danas, nego što je bio juče… „Čestitam momcima i stručnom štabu što smo svi zajedno smogli snage da prebrodimo taj težak trenutak. Ovo je bilo važno za sve ono što se dešavalo ovog leta, za ove momke i za posvećenost koju su pokazali tokom ova dva meseca. Na kraju, lep završetak. Idemo dalje, sada imamo mnogo jasniju sliku o svemu. Mislim da možemo da očekujemo veoma lepu budućnost“ , rekao je Vladimir Vujasinović .

No, da se vratimo na današnji nastup Vladimira Vujasinovića i deo koji je Sportklub preneo, a vezan je za pojedince koji se nisu odazvali…

„Ima dosta njih koji iz raznoraznih razloga nisu došli ovde, a koji su bez problema mogli da nas predstavljaju na ovom takmičenju. Tako da imamo jednu dobru bazu. Treba raditi, treba trenirati i treba zadržati ovu motivaciju koju su ovi momci imali ovog leta. Mislim da na taj način nećemo imati nikakvih problema“, kazao je selektor osvajača bronze na Mediteranskim igrama u Tarantu.

Ko i zašto mu se nije odazvao na poziv – može da pojasni samo Vladimir Vujasinović. Na nekom narednom okupljanju.

Ne raduje ga samo što je za kraj ostvarena pobeda nad Španijom, nego i kako je njegov tim igrao i izgledao dok je trajao turnir na Apeninskom poluostrvu.

„U pitanju su Mediteranske igre. Nije u pitanju veliko takmičenje, ali mislim da nam svima ovo mnogo znači. Ne samo medalja, već i način na koji smo igrali protiv svih reprezentacija i način na koji smo se borili. Izgubili smo dve utakmice, ali smo i u tim mečevima imali poslednji šut za izjednačenje. Svaki rezultat bio je moguć i upravo je to ono što nam uliva nadu za jedno lepo sutra“, zaključio je Vladimir Vujasinović.