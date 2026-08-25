Vujasinović odredio spisak za Mediteranske igre: Trojica evropskih prvaka i olimpijski šampion

Mediteranske igre 2018. u Taragoni – zlato. Mediteranske igre 2022. u Oranu – zlato. Ako ćemo po onome što je najavila nova garnitura ljudi u Vaterpolo savezu Srbije, konkretno predsednik Slobodan Soro, ništa manje se ne očekuje ni ovoga puta u Taragoni.

Imaće priliku srpski vaterpolisti da ostvare het-trik na Mediteranskim igrama, što je u istoriji pošto za rukom isključivo Italijanima. Bili su dominantni u periodu od 1987. do 1993. godine. Upravo na Apeninskom poluostrvu bi Srbija mogla da uradi nešto identično – da veće tri zlatne medalje. Poznato je i sa kojim igračima će put Taranta krenuti Vladimir Vujasinović na prvo takmičenje kao selektor.