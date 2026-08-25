Vujasinović odredio spisak za Mediteranske igre: Trojica evropskih prvaka i olimpijski šampion
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 16:59
Među putnicima Nikola Lukić, Vasilije Martinović, Milan Glušac, Vladimir Mišović...
Mediteranske igre 2018. u Taragoni – zlato. Mediteranske igre 2022. u Oranu – zlato. Ako ćemo po onome što je najavila nova garnitura ljudi u Vaterpolo savezu Srbije, konkretno predsednik Slobodan Soro, ništa manje se ne očekuje ni ovoga puta u Taragoni.
Imaće priliku srpski vaterpolisti da ostvare het-trik na Mediteranskim igrama, što je u istoriji pošto za rukom isključivo Italijanima. Bili su dominantni u periodu od 1987. do 1993. godine. Upravo na Apeninskom poluostrvu bi Srbija mogla da uradi nešto identično – da veće tri zlatne medalje. Poznato je i sa kojim igračima će put Taranta krenuti Vladimir Vujasinović na prvo takmičenje kao selektor.
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Vladimir Vujasinović nasledio je na selektorskoj poziciji Uroša Stevanovića, ne može da se osloni na 11 potpisnika saopštenja, velikih šampiona, a razlozi su dobro i odavno poznati. Odredio je spisak za Mediteranske igre i na njemu se nalaze trojica evropskih prvaka i jedan olimpijski šampion.
Mediteranske igre počinju za tri dana, a uzdanice reprezentacije Srbije biće: Vladimir Mišović (olimpijski šampion iz Pariza), Milan Glušac (evropski prvak iz Beograda), Luka Pljevančić, Dušan Trtović, Nemanja Stanojević, Zoran Božović, Bogdan Gavrilović, Vuk Čonkić, Vasilije Martinović (evropski prvak iz Beograda), Nikola Lukić (evropski prvak iz Beograda), Vuk Milojević, Viktor Urošević, Marko Dimitrijević i Đorđe Vučinić.
Odranije je poznato da neće biti ni Miloša Ćuka, a u međuvremenu je otpao i Luka Gladović, jedan od najperspektivnijih srpskih vaterpolista koji će karijeru nastaviti da gradi u Sjedinjenim Američkim Državama. Naredna stanica posle Novog Beograda biće mu UCLA. Na koledž je pre njega otišao i Strahinja Krstić.
Srbija će na Mediteranskim igrama u Tarantu igrati protiv Slovenije, Crne Gore i Grčke u grupnoj fazi. U drugoj grupi nalaze se Španija, Italija, Francuska, Turska i Bosna i Hercegovina. Po dve reprezentacije iz obe grupe proći će dalje i boriće se za medalje.