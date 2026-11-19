Završnica će se održati u Futogu, kao i prošle godine, a polufinala su na programu u petak, 27. novembra. Prvo će krenuti u 18.30 i tada će u bazen uskočiti kragujevački Radnički i valjevski Valis, dok će u 20.45 početi duel između Partizana i Novog Beograda. Finale je zakazano za subotu, sa početkom u 20.00.

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Novi Beograd brani trofej, protekle godine je u finalu bio bolji od Šapca, pa je na taj način ostvario het-trik. Pre toga je dva puta bio bolji od Crvene zvezde, a upravo su crveno-beli u odlučujućoj utakmici godinu dana ranije nadigrali klub sa “11. aprila”.

Otkako država nosi naziv Republika Srbija, najtrofejniji je Partizan. Sedmostruki evropski prvak je u devet navrata osvajao prvi trofej koji se dodeljuje u sezoni.

Što se tiče završnice Kupa Srbije za dame, ona će se igrati na istom bazenu, a polufinalni parovi su: Vojvodina - Palilula i Crvena zvezda - Partizan.