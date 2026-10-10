Zvezda veruje u čudo i poziva navijače na Banjicu

Nikad jača Zvezda ove sezone, predodređena za sve domaće trofeja, ali Evropa je nešto drugo. Dugo odsustvo naših klubova na međunarodnom planu uzima danak. Crveno-bele rukometašice nisu imali sreću na žrebu u kvalifikacijama za Ligu Evrope, dobili su ubedljivo najtežeg rivala.

Pre šest dana je Korona u Brašovu dobila srpskog šampiona sa 32:25, a danas (19.00) na Banjici je revanš. Izabranicama trenera Šandora Raca treba čudo, da nadoknade veliki minus iz komšiluka.

“Potrebna nam je puna Banjica i podrška od prvog do poslednjeg minuta. Sa vama na tribinama sve je moguće! Očekuje vas pravi crveno-beli spektakl uz specijalne efekte i brojna iznenađenja”, saopštili su u klubu iz Ljutice Bodgdana.