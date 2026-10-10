Zvezda veruje u čudo i poziva navijače na Banjicu
Vreme čitanja: 6min | sub. 10.10.26. | 08:55
Rukometašice iz Ljutice Bogdana danas (19.00) jure “minus sedam” (25:32) iz Brašova u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope
Nikad jača Zvezda ove sezone, predodređena za sve domaće trofeja, ali Evropa je nešto drugo. Dugo odsustvo naših klubova na međunarodnom planu uzima danak. Crveno-bele rukometašice nisu imali sreću na žrebu u kvalifikacijama za Ligu Evrope, dobili su ubedljivo najtežeg rivala.
Pre šest dana je Korona u Brašovu dobila srpskog šampiona sa 32:25, a danas (19.00) na Banjici je revanš. Izabranicama trenera Šandora Raca treba čudo, da nadoknade veliki minus iz komšiluka.
“Potrebna nam je puna Banjica i podrška od prvog do poslednjeg minuta. Sa vama na tribinama sve je moguće! Očekuje vas pravi crveno-beli spektakl uz specijalne efekte i brojna iznenađenja”, saopštili su u klubu iz Ljutice Bodgdana.
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Domaćin deli 10 puta po 10.000 dinara, 200 majica za crveno-belu tribinu i besplatan hot-dog.
“Dođite ranije, ponesite crveno-bele boje i budite naš osmi igrač. Budi deo spektakla, vreme je za preokret, Banjica mora da grmi”, poručili su iz tabora Zvezde.
Crveno-bele su u prvom poluvremenu imale egal u Brašovu (13:13), ali u nastavku raspoložen domaćin koji s klupe predvodi nekadašnji selektor Srbije, Norvežanin Bent Dal.
U prvom meču najbolje kod Zvezda bile su desno krilo Tijana Simić i Nemica Naina Klajn sa po šest golova. Potrebno je čudo za prolazak u predvorje Lige Evrope.