Đoković i Siner ne igraju u Montrealu

Sve manje i manje Novak igra na ovim drugim najjačim turnirima posle grend slemova, pa tako da i nije neko iznenađenje što ga neće biti u Kanadi. Nije igrao tamo ni prošle godine jer turnir počinje manje od dve nedelje posle Vimbldona, pa će nešto tamo morati da se menja. Prošle godine su otkazali i Janik Siner i Karlos Alkaraz i nije im baš dobar kalendar. Italijanskog tenisera takođe neće biti ni ove godine, dok je Španac svakako odavno povređen i još se nije oporavio.

Nije se oglašavao Đoković, ali Janik jeste.

"Posle pažljivog razmatranja svih faktora zajedno sa svojim timom, doneli smo tešku odluku da se povučemo iz Montreala. Nikada nije lako propustiti tako važan turnir, ali verujemo da je ovo ispravna odluka kako bih dao prioritet svom zdravlju", napisao je Siner.

Titulu brani Ben Šelton, američki teniser, koji je trijumfovao prošle godine u Toronto jer se ovaj Rodžers kup menja svake godine između ta dva grada.

Očekuje se da Novak Đoković igra na narednom Mastersu, što je turnir u Sinsinatiju.