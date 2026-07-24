Đoković i Siner ne igraju u Montrealu
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 21:26
Srpski i italijanski teniser odustali od narednog Mastersa
Očekivano, Novak Đoković i Janik Siner rešili su da malo duže odmore. Najbolji srpski teniser imao je uzbudljivih prethodnih nedelju dana jer nema šta nije radio. Držao je panel sa Lebronom Džejmsom, družio se sa mnogim sportskim velikanima, igrao golf, oprobao se čak i u američkom rvanju, odradio intervju sa Kevinom Hartom, nema šta sve nije probao dok je bio u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je ujedno bio i na finalu Svetskog prvenstva.
Došlo je vreme da najbolji u istoriji belog sporta malo i uživa u životu van tenisa, posebno posle napornog Vimbldona, gde je u polufinalu poražen od Janika Sinera. Zato je odlučio da naredne nedelje neće igrati na turniru iz kategorije 1.000 jer je odjavio Masters u Montrealu.
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Sve manje i manje Novak igra na ovim drugim najjačim turnirima posle grend slemova, pa tako da i nije neko iznenađenje što ga neće biti u Kanadi. Nije igrao tamo ni prošle godine jer turnir počinje manje od dve nedelje posle Vimbldona, pa će nešto tamo morati da se menja. Prošle godine su otkazali i Janik Siner i Karlos Alkaraz i nije im baš dobar kalendar. Italijanskog tenisera takođe neće biti ni ove godine, dok je Španac svakako odavno povređen i još se nije oporavio.
Nije se oglašavao Đoković, ali Janik jeste.
"Posle pažljivog razmatranja svih faktora zajedno sa svojim timom, doneli smo tešku odluku da se povučemo iz Montreala. Nikada nije lako propustiti tako važan turnir, ali verujemo da je ovo ispravna odluka kako bih dao prioritet svom zdravlju", napisao je Siner.
Titulu brani Ben Šelton, američki teniser, koji je trijumfovao prošle godine u Toronto jer se ovaj Rodžers kup menja svake godine između ta dva grada.
Očekuje se da Novak Đoković igra na narednom Mastersu, što je turnir u Sinsinatiju.