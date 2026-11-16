Na korak od finalnog dogovora: Franku zadatak da spase Palas

Kako piše Atletik, 53-godišnji stručnjak u završnim je pregovorima sa upravom Kristal Palasa, koja je u potrazi za novim menadžerom posle smene Pjera Saža. Palas se trenutno nalazi na dnu Premijeršipa, sa svega sedam bodova iz prvih deset mečeva.

Čini se da je ključ Palasovog poverenja u Franka upravo njegova dugogodišnja, uspešna misija u Brentfordu. Crno-crvenima se pridružio kao pomoćnik decembra 2016, a u prvog trener promovisan je septembra 2018. godine. Nepune tri godine kasnije uveo je klub u Premijer ligu, što je Brentfordu bio prvi nastup u elitnoj diviziji još od sezone 1946/47. Pod njegovim vođstvom, tim sa Dži-tek stadiona u četiri premijerligaške sezone zauzimao je 13, 9, 16. i 10. mesto.

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Ukoliko se dogovor između Palasa i Frenka uspešno finalizuje, Danac bi svoj prvi nastup na klupi kluba iz južnog Londona mogao da ima na gostovanju Kovenrtiju 21. novembra.