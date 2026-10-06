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Eto motiva za kraj 2026: Novak tik iza leđa Federeru
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Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 14:52
Švajcarac ima jedan turnir više, Konors rekorder
Vrlo je malo relevantnih teniskih rezultata u kojima je Rodžer Federer i dalje ispred Novaka Đokovića.
Jedan od njih je ukupan broj osvojenih turnira. Švajcarac je podigao 103 pehara u karijeri, a Novak Đoković mu je od danas, posle trijumfa u Pekingu, tik iza leđa sa 102.
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Naravno, postoji bitna razlika u težini tih trofeja: srpski as ima više grend slemova, više mastersa, Federer je bolji jedino u osvojenim turnirima iz kategorije 500 (24:16) i iz kategorije 250 (25:14).
Eto dodatnog motiva za Novaka Đokovića da već do kraja ove godine proba da se izjednači sa Švajcarcem i izbije mu ruke i taj bolji rezultat.
Apsolutni rekorder po broju osvojenih turnira na ATP turu je Džimi Konors, koji je podigao 109 pehara u karijeri.
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