Eto motiva za kraj 2026: Novak tik iza leđa Federeru

Vrlo je malo relevantnih teniskih rezultata u kojima je Rodžer Federer i dalje ispred Novaka Đokovića.

Jedan od njih je ukupan broj osvojenih turnira. Švajcarac je podigao 103 pehara u karijeri, a Novak Đoković mu je od danas, posle trijumfa u Pekingu, tik iza leđa sa 102.