Peking je Novakovo igralište! Đokoviću 102. titula u karijeri i nestvarni niz u prestonici Kine

Šteta je što je meč završen na takav način, jer je prvi set bio sjajan. Ali, De Minor je nakon što je dobio pomoć lekara izašao na teren, uspeo da dobije prvi gem i počeo da vrti glavom prema svom boksu. Nije posle toga ni pokušao, samo se uputio ka mreži i pružio ruku Novaku Đokoviću, predao mu meč, čestitao na pobedi.

Novak Đoković je nastavio neverovatan niz u Pekingu. Ovo mu je 34. pobeda zaredom, bez ijednog poraza! I ne samo to, nego je sada ozbiljan kandidat za završni masters u Torinu, iako je od igrača iz vrha odigrao ubedljivo najmanje turnira.

Danas je Đoković osvojio i svoju prvu titulu u 2026. godini. I to kada niko nije očekivao, kada su uveliko kružile priče kako ćemo ga gledati još malo do penzije, kako je star i kako ga više niko ne vidi kao konkurenta za trofeje na bilo kojem turniru. A, onda je u Pekingu Novak u četvrtfinalu izbacio Aleksandra Zvereva, koji će vrlo brzo postati prvi reket sveta, potom Danila Medvedeva, igrača u najboljoj formi na betonu trenutno i evo u finalu Aleksa de Minora.

Težak, baš težak je bio prvi set. De Minor je jedan od najbržih tenisera na ATP turu, sve stiže i sve prebacuje. Pored fizičke snage potrebni su i živci od čelika za nadigravanje sa takvim igračem. Australijanca je, pored toga, daleko bolje služio servis, procenat ubačenog prvog je bio 68:54 u procentima za njega.

Zato u prvom setu nije bilo brejkova, a bilo je i vrlo malo brejk prilika. Novak je prvu imao u drugom gemu, još jednu kod 3:2, dok je u gemu pre toga De Minor imao svoju jedinu priliku da oduzme servis srpskom teniseru.

Set je otišao u taj-brejk, a tamo je De Minor popustio već u prvom poenu. Mala, a opet značajna prednost pripala je Đokoviću, koji je umešno sačuvao do kraja za vođstvo od 7:6.

Iako je dobio set, Novak je zatražio medicinski tajm-aut pre početka drugog, masirali su mu stomak... A, onda je i De Minor zatražio pomoć lekara. Nesvakidašnja situacija da obojica igrača pozovu doktora u pomoć, ali i to govori koliko je prvi set, koji je trajao 70 minuta, bio naporan za obojicu.

Meč je nastavljen servisom australijskog tenisera, Đoković je došao do 15:30, ali je naredne poene dobio De Minor. I onda odustao...

Titula je u Novakovim rukama, tamo gde je malo ko video pre početka turnira. Našao je neki izvor mladosti, bez dileme, srpski as, jer je na poslednja tri meča igrao na nivou skoro kao pre deset godina. Ko sme sada da ga unapred otpiše pred masters u Šangaju?