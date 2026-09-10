Hačanov ponovio rezultat karijere – stigao u polufinale

Bio je Karen Hačanov teniser u usponu tamo 2021/22, kada je igrao finale Olimpijskih igara i prvi put u karijeri došao do polufinala jednog grend slema.

Četiri godine kasnije Rus je uspeo da ponovo stigne među četiri najbolja igrača na US openu. Belgijanac Aleksander Bloks nije izdržao borbu, posle izgubljena dva seta predao je u trećem – 6:2, 7:5, 6:3.