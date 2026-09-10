Hačanov ponovio rezultat karijere – stigao u polufinale
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Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 01:02
Bloks predao u trećem setu
Bio je Karen Hačanov teniser u usponu tamo 2021/22, kada je igrao finale Olimpijskih igara i prvi put u karijeri došao do polufinala jednog grend slema.
Četiri godine kasnije Rus je uspeo da ponovo stigne među četiri najbolja igrača na US openu. Belgijanac Aleksander Bloks nije izdržao borbu, posle izgubljena dva seta predao je u trećem – 6:2, 7:5, 6:3.
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Hačanov će u polufinalu igrati protiv pobednika duela Zverev – Van de Zandšulp.
Jedva nešto malo više od sat i po trajao je četvrtfinalni meč, jer se Bloks nije osećao fizički dobro na terenu. Kada je sredinom trećeg seta shvatio da on preokreta nema ništa, rešio je da prekine mučenje i preda meč.
Kada je 2022. prvi put došao do polufinala US opena, Hačanov je izgubio od Kaspera Ruda, a turnir je potom osvojio Karlos Alkaras.