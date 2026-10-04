Medvedev: Novak je lud
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Vreme čitanja: 1min | ned. 04.10.26. | 16:09
„Star je, ali i dalje može da igra jako dobro“, kaže Rus
Protutnjao je Danil Medvedev kroz četvrtfinala turnira u Pekingu, pobedio je u dva seta Fransiska Serundola (7:6, 6:3), a na narednom stepeniku, u borbi za finale, čekaće ga Novak Đoković.
Medvedev je posle pobede pričao na terenu o Đokoviću i Zverevu, jer u tom trenutku nije znao ko će mu biti naredni protivnik, pa je rekao:
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„Igrao sam dosta takvih mečeva neću biti previše uzbuđen ili previše pod stresom, uvek je zabavno igrati protiv ovih momaka. Novak je lud, on je star, nećemo da se lažemo, ali još može da igra jako dobro. Možda samo malo lošije nego kad je osvajao tri grend slema godišnje, ali i dalje je jako težak rival", istakao je Medvedev.
Rus će dočekati ovaj meč u mnogo boljoj formi od Novaka, jer je osvojio prethodno turnir u Hangžuu, a u Pekingu nije do sada izgubio ni set. Istina, odnos međusobnih susreta je na strani Đokovića, vodi sa 10:5, mada su poslednji put igrali još 2023. godine.