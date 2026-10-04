Medvedev: Novak je lud

Protutnjao je Danil Medvedev kroz četvrtfinala turnira u Pekingu, pobedio je u dva seta Fransiska Serundola (7:6, 6:3), a na narednom stepeniku, u borbi za finale, čekaće ga Novak Đoković.

Medvedev je posle pobede pričao na terenu o Đokoviću i Zverevu, jer u tom trenutku nije znao ko će mu biti naredni protivnik, pa je rekao: