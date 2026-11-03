Nije samo Mesi: Skaloni počeo veliku čistku u Argentini, otpao i Leov najverniji saborac

Mesijevo povlačenje, nakon osvajanja Svetskog prvenstva i dve Kopa Amerike, označilo je kraj jedne od najuspešnijih epoha u istoriji reprezentativnog fudbala. Legendarni Argentinac oprostio se od nacionalnog dresa pogotkom protiv Benina tokom prethodnog reprezentativnog okupljanja, čime je stavio tačku na karijeru tokom koje je postao ne samo najbolji strelac svoje zemlje, već i simbol njenog povratka na svetski vrh.

Međutim, Skaloni očigledno ne namerava da se zadrži samo na promeni kapitena. Sa novog spiska izostali su Rodrigo de Pol, Đovani Lo Selso i Niko Gonzales, trojica igrača koji su godinama predstavljali važne delove reprezentativnog sistema. Posebno je zanimljiv izostanak De Pola, jednog od Mesijevih najbližih prijatelja i najpouzdanijih saradnika na terenu. Vezista Inter Majamija bio je gotovo nezamenljiv u najvećim uspesima Argentine, ali njegove partije od odlaska u američku MLS ligu nisu na nivou na koji je navikao argentinsku javnost.

Ni Lo Selso i Gonzales nisu uspeli da sačuvaju mesto na spisku, pa se sve glasnije nameće pitanje da li se radi samo o trenutnoj selektorovoj odluci ili početku njihovog postepenog udaljavanja iz nacionalnog tima. Ipak, nisu svi izostanci rezultat Skalonijevog izbora. Lautaro Martines nije na raspolaganju zbog povrede butine, dok se Kristijan Romero još oporavlja od zdravstvenih problema. Leandro Paredes i Nahuel Molina takođe neće učestvovati u predstojećim utakmicama zbog suspenzija koje vuku još od završetka finalne utakmice Svetskog prvenstva protiv Španije.

Sa druge strane, među pozvanima su ostali neki od najvažnijih nosilaca igre poput Hulijana Alvaresa, Enca Fernandesa, Aleksisa Mekalistera i Lisandra Martinesa. Tu je i golman Emilijano Martines, uprkos tome što je prošlog meseca doživeo prelom vilice. Posebnu pažnju privlači prvi poziv mladom štoperu Aronu Anselminu, koji je dobio priliku da se nametne u konkurenciji znatno iskusnijih reprezentativaca. Na spisak su se vratili i Gonsalo Montijel i Marijano Troilo, što dodatno potvrđuje da Skaloni želi da ispita različite mogućnosti u poslednjoj liniji.

Mnogo toga u narednom periodu moglo bi da zavisi od nove generacije argentinskih talenata. Niko Pas, Matijas Soule, Franko Mastantuono, Valentin Barko i Đanluka Prestijani predstavljaju deo mladih snaga kojima se otvara prostor da preuzmu sve značajnije uloge.

Upravo bi novembarski dueli mogli da pokažu ko je spreman da izraste u novog lidera reprezentacije. Jer, iako Argentina i dalje raspolaže ogromnim igračkim kvalitetom, jedno je imati talentovan sastav, a sasvim drugo pronaći način da funkcioniše bez fudbalera oko kog se dve decenije vrtelo sve. Skaloni sada ima zadatak kakav do sada nije imao. Da od reprezentacije koja je sa Mesijem osvojila svet napravi ekipu sposobnu da nastavi da pobeđuje i bez njega.

SPISAK REPREZENTACIJE ARGENTINE

Golmani: Emilijano Martines (Čelsi), Heronimo Rulji (Mančester Siti), Huan Muso (Atletiko Madrid), Santijago Beltran (River Plata).

Odbrambeni igrači: Gonsalo Montijel (River Plata), Agustin Đaj (Palmeiras), Aron Anselmino (Čelsi), Marijano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martines (Mančester Junajted), Fakundo Medina (Bajer Leverkuzen), Nikolas Taljafiko (Lion), Roman Vega (Zenit).

Vezni igrači: Ezekijel Fernandez (Bajer Leverkuzen), Maksimo Perone (Komo), Ezekijel Palasios (Ipsvič Taun), Valentin Barko (Čelsi), Aleksis Mekalister (Liverpul), Enco Fernandes (Mančester Siti), Niko Pas (Komo), Matijas Soule (Roma), Franko Mastantuono (Fjorentina), Tijago Almada (River Plata).

Napadači: Đulijano Simeone (Atletiko Madrid), Đanluka Prestijani (Benfika), Huan Hose Lopes (Palmeiras), Santijago Kastro (Roma), Hulijan Alvares (Atletiko Madrid).