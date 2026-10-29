Koloko: Čima je moj čovek... Mnogo mi se sviđa Navarov sistem
Vreme čitanja: 3min | čet. 29.10.26. | 22:57
"Navaro je rekao da prvo moram da naučim imena saigrača pre nego što budem mogao da igram. Ali mislim da sada znam imena svih saigrača. Bar mislim", smeje se novi heroj Zvezde
Dve utakmice - dve odlične role!
Kristijan Koloko je odmah kupio navijače Crvene zvezde, toliko da svaki njegov izlazak sa parketa pozdravljaju gromoglasnim aplauzima, u znak zahvalnosti za ono što daje crveno-belima. A, dao je mnogo u ove dve utakmice, dve pobede nad Makabijem (100:78) i Bajernom (103:73).
Izabrane vesti
Protiv minhenskog sastava blistao je sa 12 poena, pet rampi, po dva skoka i ukradene lopte i jednom asistencijom za 13 minuta. Nije moglo lepše, bio je poput Hakima Olajdžuvona u reketu i igrači Bajerna nisu znali šta ih je snašlo.
Čima Moneke je na sve to rekao: "Ooo, moj Bože". A, onda je postavio Instagram stori koji Koloko nije uspeo da vidi do momenta susreta sa novinarima.
"Nisam još pogledao telefon (gleda u telefon...). Ha, to je baš smešno! Čima je moj čovek, stvarno. Uvek je lepo kada imaš saigrače koji navijaju za tebe i pružaju ti podršku. Mislim da mi je i to pomoglo da se lakše prilagodim ekipi i svemu što me je ovde dočekalo".
Da li si očekivao da ćeš se tako brzo uklopiti u ekipu?
"Jesam, iskreno. Mislim da sam neko ko prilično brzo usvaja nove stvari. Kada sam došao ovde, moj cilj je bio da pobeđujem. Svaki put kada izađem na teren, očekujem pobedu. Za sada nam ide veoma dobro. Samo moramo da ostanemo fokusirani i nastavimo da sprovodimo plan igre koji smo pripremili".
Kako je igrati u ovakvoj atmosferi?
"Osećaj je neverovatan. Zaista je fantastično kada cela dvorana navija za tebe, kada su svi na nogama tokom čitave utakmice. Mislim da ti to daje dodatnu energiju. Upravo zbog ovakve atmosfere i igraš košarku. Zbog takvih trenutaka."
Rekao si da veoma brzo usvajaš nove informacije. Trener te je mnogo hvalio posle prve utakmice. Kako je izgledao čitav proces, od trenutka kada nisi znao ni imena saigrača do toga da si savladao akcije i sve što se od tebe traži na terenu?
"Video sam tu njegovu izjavu na internetu. Rekao je da prvo moram da naučim imena saigrača pre nego što budem mogao da igram. Ali mislim da sada znam imena svih saigrača. Bar mislim! Šalu na stranu, na kraju krajeva, sve je to košarka. Potrebno je da usvojiš osnovne stvari, da razumeš principe igre i osnovne postavke koje treneri traže od tebe. Kada to savladaš, izađeš na teren i jednostavno igraš košarku. Mislim da postoji jedna stvar koja može da reši praktično sve probleme, a to je da igraš maksimalno borbeno. Ako daješ sve od sebe i igraš čvrsto, mnogo toga će doći na svoje mesto. Upravo to pokušavam da radim svaki put kada sam na terenu".
A šta je sa blokadama? Da li je to isključivo instinkt ili postoji još nešto?
"Iskreno, ne znam. Mislim da je kombinacija svega. Ima tu instinkta, ponekad i sreće. Zaista mislim da je mnogo različitih stvari u pitanju. Moraš dobro da čitaš situacije u odbrani i da se nađeš na pravom mestu u pravo vreme. Kada si dobro postavljen i reaguješ u pravom trenutku, imaćeš priliku da blokiraš protivničke šuteve".
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Šta ti pruža bolji osećaj, kada zakucaš posle alej-up dodavanja ili kada udariš rampu protivniku?
"Zavisi od trenutka utakmice. Recimo, večeras sam imao ono alej-up zakucavanje posle Nikovog dodavanja i mislim da je to bio jedan od lepših poteza večeri. Ali imao sam i dosta blokada. Iskreno, teško mi je da izaberem. Zavisi od toga u kom trenutku utakmice se nešto dogodi. U svakom slučaju, obožavam i jedno i drugo."
Tek si nekoliko dana u ekipi, ali šta nam već sada možeš reći o sistemu Ibona Navara?
"Sviđa mi se. Zaista mi se dopada njegov sistem. Mislim da je trener koji veoma dobro zna šta radi. Uvek je lepo igrati za nekoga ko tačno zna šta želi i kako to da sprovede. Za svaku utakmicu imamo drugačiji plan igre. Recimo, ono što smo radili bilo je drugačije od onoga što smo pripremali protiv Makabija. Imamo novu utakmicu ovog vikenda i verovatno ćemo ponovo imati drugačiji plan. Sve zavisi od toga kako protivnik igra odbranu, a mi ćemo se prilagoditi tome. Mislim da je Itudis zaista veoma pametan trener".