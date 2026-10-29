Možda će za ovom večeri Fjorentina da žali u maju...
Vreme čitanja: 3min | čet. 29.10.26. | 22:57
Atalanta bila na konopcima, ali izborila remi na Frankiju – 2:2
Možda će se u Fjorentini tamo na kraju sezone sa setom i gorčinom setiti ove večeri. Postojali su svi preduslovi da Viola napravi konačno taj pobednički korak i ustremi se ka sredini tabele. Ni vođstvo nad Atalantom, ni više nego solidna igra tima Paola Vanolija nije bila dovoljna da Ljubičasti upišu drugu pobedu u Seriji A ove sezone. Na kraju – 2:2.
Ostala je Fjorentina u zoni ispadanja, iako je protiv gostiju iz Bergama imala više šansi, i čak 25 šuteva... Samo što to ne ulazi u tabelu.
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Bio je otežan posao Fjorentini posle pogotka De Ketelarea u 41. minutu. I pre tog detalja Fjorentina je propustila mnogo vozova. Međutim, u drugom poluvremenu su domaći igrali kao u transu. Bilo im je potrebno samo osam minuta da okrenu rezultat. Verovali su svi da za Atalantu nema povratka posle pomalo i srećnog gola Žoaa Marija...
Posebno što Nikola Krstović nije bio u elemntu. Propustio je dve dobre šanse.
Međutim, njegove propuste nadoknadio je Zalevski sjajnim udarcem levom nogom. Mogla je Atalanta i do celog plena. Malo je nedostajalo De Ketelareu.
SERIJA A, 9. KOLO
Utorak
Sasuolo - Lacio 2:6 (2:4)
/Torsdvet 7, Espozito 43 - Tejlor 2, Isaksen 13, Musolini 16, Zakanji 45, Noslin 55, 65/
Torino - Komo 1:3 (1:0)
/Adams 24 - Ramon 82, Paz 87, Baturina 90+2/
Roma - Kaljari 4:2 (2:1)
/Luli 15, Pizili 21, Mora 85, Malen 87 - Enzola 10pen, Maldini 81/
Sreda
Milan – Bolonja 2:4 (2:1)
/Sise 14, 27 – Embangula 8, 62, 86, Bartesagi 82/
Venecija – Inter 0:2 (0:0)
/Moreno 79 ag, Adams 82 ag/
Parma – Udineze 0:0
Đenova - Juventus 2:0 (2:0)
/Ezibue 12, Baldanci 28/
Monca - Napoli 1:4 (1:1)
/Varela 43 - Hejlund 10, Politano 48, Marin 62, De Brujne 67/
Četvrtak
Frozinone - Leče 5:1 (2:0)
/Čikela 25, Kalo 45+1pen, Rajmondo 59, Birlidža 72, 90+4 - Monteiro 82/
Fiorentina - Atalanta 2:2 (0:1)
/Njie 53, Mario 61 - De Ketelare 41, Zalevski 74/
***kvote su podložne promenama