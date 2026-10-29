Možda će za ovom večeri Fjorentina da žali u maju...

Možda će se u Fjorentini tamo na kraju sezone sa setom i gorčinom setiti ove večeri. Postojali su svi preduslovi da Viola napravi konačno taj pobednički korak i ustremi se ka sredini tabele. Ni vođstvo nad Atalantom, ni više nego solidna igra tima Paola Vanolija nije bila dovoljna da Ljubičasti upišu drugu pobedu u Seriji A ove sezone. Na kraju – 2:2.

Ostala je Fjorentina u zoni ispadanja, iako je protiv gostiju iz Bergama imala više šansi, i čak 25 šuteva... Samo što to ne ulazi u tabelu.