Kakvih sedam dana na San Siru: Milan kroz dva ugovora obezbedio skoro milijardu evra prihoda
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 09:35
Adidas se vraća u slavni klub na velika vrata
Na putu ozdravljenja i povratka među evropski crème de la crème, Milan će pod ruku sa starim partnerom - Adidasom! Kako javljaju italijanski mediji, Rosoneri su potpisali izuzetno bogat ugovor sa čuvenim nemačkim proizvođačom sportske opreme, a on bi trebalo da stupi na snagu 2028. godine.
Prema navodima Gazete delo Sport, u pitanju je desetogodišnja saradnja po kojoj će sedmostruki prvak Evrope inkasirati ukupno 500.000.000 evra, iliti 50.000.000 po sezoni. Radi se o jednom od najvećih tehničkih sponzorstava u svetu fudbala...
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Milan je tako u razmaku od svega sedam dana napravio dva astronomska dogovora, pošto je krajem oktobra - zajedno sa Interom - prodao prava na ime novog stadiona kompaniji Đenerali. Podsetimo, zahvaljujući tom aranžmanu, u klupsku kasu će se sliti 325.000.000 evra od momenta otvaranja stadiona, pa u narednih 20 godina.
Prosta matematika kaže da su gazde iz RedBirda u kratkom roku osigurale lep finansijski kapital od skoro milijardu evra, na čijoj platformi bi slavni klub trebalo da nastavi zdravo i ubrzano da se razvija.
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Ugovor sa Adidasom posebno će se dopasti navijačima, jer saradnja Milana i ovog brenda ima posebnu emotivnu dimenziju. Adidas je bio tehnički sponzor italijanskog velikana još tokom sedamdesetih godina prošlog veka, kada je ekipa predvođena Đanijem Riverom, Fulviom Kolovatijem, Albertom Bigonom, Enrikom Albertozijem osvojila Skudeto, a potom i početkom devedesetih, u vreme trenerskih magova Ariga Sakija i Fabija Kapela.
Možda i najdublji trag 'tri štrafte' ostavile su na San Siru između 1998. i 2018. godine. U tom razdoblju doslovno su postale zaštitni znak jedne od najuspešnijih generacija Milana. U prepoznatljivoj opremi odmah je osvojena Serija A pod komandom Alberta Zakeronija, da bi potom sa Karlom Ančelotijem zavladala i Evropom.
Posle Adidasa Milanu je dresove proizvodila Puma, koja mu nije donela puno sreće. U ovih osam godina saradnje samo dva trofeja - titula iz 2022. i Superkup Italije 2024. U Evropi skromni rezultati, tek jedno polufinale Lige šampiona 2023. Pritom, trenutni ugovor vredan je tek 14.000.000 po godini...
"Dogovor Milana i Adidasa može se posmatrati iz nekoliko uglova. Na jednoj strani, reč je o još jednom velikom prodoru nemačkog sportskog giganta na italijansko tržište, na kojem već sarađuje sa Juventusom. Na drugoj, ovaj posao predstavlja svojevrstan udarac za Pumu, koja prolazi kroz težak period", piše Gazeta. "Kada je reč o finansijskim okvirima sličnih saradnji, Juventus je pre godinu dana potpisao desetogodišnji ugovor sa Adidasom vredan 408 miliona evra, dok je Inter još 2023. godine produžio partnerstvo sa Najkijem, potpisavši osmogodišnji sporazum vredan 30.000.000 evra po sezoni".