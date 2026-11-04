Kakvih sedam dana na San Siru: Milan kroz dva ugovora obezbedio skoro milijardu evra prihoda

Milan je tako u razmaku od svega sedam dana napravio dva astronomska dogovora, pošto je krajem oktobra - zajedno sa Interom - prodao prava na ime novog stadiona kompaniji Đenerali. Podsetimo, zahvaljujući tom aranžmanu, u klupsku kasu će se sliti 325.000.000 evra od momenta otvaranja stadiona, pa u narednih 20 godina.

Prosta matematika kaže da su gazde iz RedBirda u kratkom roku osigurale lep finansijski kapital od skoro milijardu evra, na čijoj platformi bi slavni klub trebalo da nastavi zdravo i ubrzano da se razvija.

📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

📌📌📌

Ugovor sa Adidasom posebno će se dopasti navijačima, jer saradnja Milana i ovog brenda ima posebnu emotivnu dimenziju. Adidas je bio tehnički sponzor italijanskog velikana još tokom sedamdesetih godina prošlog veka, kada je ekipa predvođena Đanijem Riverom, Fulviom Kolovatijem, Albertom Bigonom, Enrikom Albertozijem osvojila Skudeto, a potom i početkom devedesetih, u vreme trenerskih magova Ariga Sakija i Fabija Kapela.

Možda i najdublji trag 'tri štrafte' ostavile su na San Siru između 1998. i 2018. godine. U tom razdoblju doslovno su postale zaštitni znak jedne od najuspešnijih generacija Milana. U prepoznatljivoj opremi odmah je osvojena Serija A pod komandom Alberta Zakeronija, da bi potom sa Karlom Ančelotijem zavladala i Evropom.