LUDI TIKET (-), sreda 12.116.940 dinara: I pade čovek zbog keca na Maliju

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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Međutim, sportska sreća je prevrtljiva, a sudbina je htela da sudbonosni pad dođe sa meča Korofina - Derbi Akademi. Dok su svi ostali timovi odradili posao besprekorno, utakmica u Maliju završena je rezultatom 2:3, čime je srušen san o istorijskom dobitku od preko 12 miliona dinara. Kada padnete samo jedan par na ovolikoj kvoti, bol je obično neizdrživ, a tiket završava u kanti ili duboko zaboravljen u istoriji onlajn naloga kao najveća sportska tragedija.

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U svetu betinga čuda se dešavaju, ali ne tako često kao u Mozzartu, gde je prolaz lakši nego bilo gde u svetu, jer ono što vam nudi RELAX opcija, to je jedinstven primer dobre prakse koja od načelno gubitnog pravi dobitni tiket. Uz MR opcije, vaši tipovi mogu postati dobitni pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Recimo, ukoliko vaš tim povede sa dva gola razlike, tip na konačan ishod je prolazan bez obzira na krajnji ishod meča! Tu su i drugi benefiti, koji se odnose i na golove, i prelaze 1-1 i 2-2, i baš zato je Mozzart RELAX neviđena olakšica koja može da spase tvoj listić. Spasite svoje tikete na vreme i uživajte u igri uz Mozzart.