Đoković u suzama eliminisan sa US Opena posle četiri i po sata: Povreda leđa jača od GOAT-a

Marijano Navone činio se kao lak rival jer je dobre rezultate u karijeri pravio samo na šljaci. Međutim, Đoković je doživeo povredu leđa zbog maltene nije mogao da stoji i poražen je posle pet setova - 2:3 (6:7, 7:5, 6:4, 2:6, 1:5).

Uživali smo u 15 godina apsolutne dominacije Novaka Đokovića , ali već neko vreme svedočimo onom težem delu. Karijera srpskog tenisera je na zalasku, telo polako popušta i treba da se naviknemo da je moguće da najbolji svih vremena ispadne i u prvom kolu grend slema.

Na kraju je kamera uhvatila i trenutak kada Novak plače dok čeka servis rivala, znajući da verovatno neće moći ni da ga vrati. Mogao je Đoković prosto da preda meč (jer je tokom istog i nekoliko puta povraćao), ali je očigledno želeo da izdrži do kraja i možda poslednji put u karijeri bude na najvećem teniskom stadionu na svetu. Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne Deluje da u poslednje vreme Đoković ne može da odigra normalan meč. Stalno neki problemi, poteškoće ili povrede, ali nekako srpski teniser gura dalje. I naravno da se svi nadamo da ovo nije bio njegov poslednji meč u karijeri. Bio je ovo neverovatno težak duel. I za igranje i za gledanje. Sve je bilo nekako sporo, nekarakteristično za beton i Đokovića u ovoj fazi karijere. Izašao je GOAT na teren Artur Eš stadiona ceo u crnom, izgledao je spremno i rešeno da se susret sa Navoneom brzo i rutinski završi. Tako je i počelo, poveo je Đoković ekspresno sa 3:0 dok Argentinac nije shvatio gde se nalazi. Činilo se da je to ta čuvena psihološka blokada kod igrača kada stanu prekoputa veličine kao što je Đoković, pa im se noge odseku, a kada im se vrate bude kasno.

No, Novak je posle tri gema pokazao slabost. Vlažnost vazduha mu je pravila ogromne probleme, konstantno je brisao ruke ili disao duboko. Iskoristio je to Navone i brzo poravnao na 3:3. Đoković je signalizirao glavnoj sudinici da je teren vlažan, ubrzo su stigli i supervizori da to potvrde i odlučeno je da se zatvori krov. Pauza od osam minuta koliko je potrebno za poduhvat zatvaranja krova je više prijala Navoneu. Argentinac je uspeo da zadrži svežinu, pravio je velike probleme Đokoviću i uspeo je da uvede prvi set u taj-brejk. I tu je napravio nekoliko mini-brejkova, ali mu je i Novak propisno pomogao sa neiznuđenim greškama kojih je bilo čak 17 u prvom setu. Bilo je primetno i da Đoković igra bez emocije, reakcije ili štagod. To je uvek bilo loše tokom čitave njegove karijere, ali je sada morao baš tako. Jer drugi set je bio pravi rat. Argentincu se osladio prvi set, pa je počeo da razmišlja o tome i da na kraju pobedi Đokovića. Nije bilo brejkova dugo, a onda je u 11. gemu osvajač 24 grend slem titule pokazao ko je i šta je. Namirisao je da je Navone malo popustio i odmah ga pritisnuo. Toliko da je napravio brejk sa nulom, da bi u narednom gemu isto bez izgubljenog poena došao do izjednačenja u setovima. Treći set je bio nekako najotvoreniji, i jedan i drugi su bili agresivni, otvarali teren, ali kada god bi bilo gusto Đoković bi se povukao u svoju prepoznatljivu defanzivu i strpljivo čekao. Ponovo mu se otvorila šansa za brejk i ponovo ju je iskoristio, a onda taj brejk i potvrdio za velikih 2:1. Tada smo konačno videli i emociju kod Đokovića koji je sa stisnutom pesnicom otišao do stolice.