Zvanična potvrda iz Partizana: Ugrešićev transfer završen, može da dostigne 8.000.000 evra

Crno-beli ostaju bez igrača koji je stasao u klubu i imao ogroman uticaj na atmosferu u svlačionici.

„Mogu da potvrdim da je transfer završena stvar. Ognjen napušta Partizan i nastaviće karijeru u PAOK-u", poručila je Forcan za SDNA.

Kao što je poznato, u dogovor su uključeni fiksni iznos, potencijalni bonusi i klauzule koje klubu garantuju prinose i u budućnosti.

„Prema informacijama kojima raspolažem, očekuje se da transfer ukupno dostigne cifru od 8.000.000 evra. Od toga, između 6.000.000 i 6.500.000 evra neto predstavlja fiksni deo sporazuma, dok je preostalih 1.500.000 evra predviđeno kroz bonuse. Takođe, u ugovor je ubačen i procenat od naredne prodaje“, dodala je Milka Forcan.

Ugrešić će potpisati ugovor na pet godina, u Partizanu su izrazili želju da igrač bude u konkurenciji za meč sa Hetafeom, ali je teško očekivati da će klub iz Soluna pritsati na to.