Zagarantovana zabava: Đoković i Sabalenka igraju zajedno na US openu
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 21:38
Srpski teniser i Beloruskinja igraće u mešovitom dublu
Novak Đoković ponovo će zaigrati u konkurenciji mešovitih dublova na US openu, ali ovoga puta sa jednom od najvećih zvezda ženskog tenisa. Srpski as i najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka nastupiće zajedno na turniru u Njujorku, što su potvrdili organizatori poslednjeg grend slema u sezoni.
Svi vole kada se udruže Nole i Arina, sada ćemo ih gledati zajedno u miks dublu, što je samo po sebi zagarantovana zabava.
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Đoković je i prošle godine bio deo miks dubla, kada mu je partnerka bila Olga Danilović, ali će ovoga puta deliti teren sa prvoplasiranom igračicom WTA liste. Njihov tandem već sada privlači ogromnu pažnju, jer će publika imati priliku da gleda jednog od najboljih tenisera u istoriji u paru sa aktuelnom kraljicom ženskog tenisa.
Takmičenje u mešovitim dublovima igraće se od 24. do 26. avgusta, nekoliko dana pre početka glavnog žreba US opena. Organizatori veruju da će upravo ovaj termin i atraktivni parovi dodatno podići interesovanje navijača za uvodni deo turnira. Makar će biti zanimljivo, umesto da se miks dubl igra tek tako, radi reda.
Ovogodišnje izdanje donosi i značajne promene pravila. U glavnom žrebu naći će se 16 parova, a u uvodnim rundama igraće se na dva dobijena seta, pri čemu će se svaki set završavati kada jedan par osvoji četiri gema. Pri rezultatu 3:3 igraće se taj-brejk, dok će se na 40:40 odmah igrati odlučujući poen, bez prednosti.
Ako oba para osvoje po jedan set, pobednik će biti odlučen super taj-brejkom do 10 poena. Finale će ipak imati nešto klasičniji format, pošto će se setovi igrati do šest gemova uz taj-brejk pri rezultatu 6:6, dok će eventualni treći set ponovo biti rešen super taj-brejkom.
Na spisku prijavljenih parova za miks dubl na US Openu nalaze se: Novak Đoković i Arina Sabalenka, Kasper Rud i Iga Švjontek, Džek Drejper i Džesika Pegula, Lejla Fernandez i Frensis Tijafo, Pejton Sterns i Holger Rune, Naomi Osaka i Kei Nišikori, Tejlor Taunsend i Aleksander Zverev, Dajana Šnajder i Danil Medvedev, Elena Ribakina i Tejlor Fric, Amanda Anisimova i Lerner Tijen, Belinda Benčić i Flavio Koboli, Katerina Sinijakova i Henri Paten, Sara Erani i Andrea Vavasori, Elena Gabrijela Ruse i Nuno Boržes, Aleksandra Eala i Feliks Ože-Alijasim, kao i Mira Andrejeva i Andrej Rubljov.