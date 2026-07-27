Zagarantovana zabava: Đoković i Sabalenka igraju zajedno na US openu

Đoković je i prošle godine bio deo miks dubla, kada mu je partnerka bila Olga Danilović, ali će ovoga puta deliti teren sa prvoplasiranom igračicom WTA liste. Njihov tandem već sada privlači ogromnu pažnju, jer će publika imati priliku da gleda jednog od najboljih tenisera u istoriji u paru sa aktuelnom kraljicom ženskog tenisa.

Takmičenje u mešovitim dublovima igraće se od 24. do 26. avgusta, nekoliko dana pre početka glavnog žreba US opena. Organizatori veruju da će upravo ovaj termin i atraktivni parovi dodatno podići interesovanje navijača za uvodni deo turnira. Makar će biti zanimljivo, umesto da se miks dubl igra tek tako, radi reda.

Ovogodišnje izdanje donosi i značajne promene pravila. U glavnom žrebu naći će se 16 parova, a u uvodnim rundama igraće se na dva dobijena seta, pri čemu će se svaki set završavati kada jedan par osvoji četiri gema. Pri rezultatu 3:3 igraće se taj-brejk, dok će se na 40:40 odmah igrati odlučujući poen, bez prednosti.