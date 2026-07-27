Sitijev 'General' stiže u Milano: Stonsu od Intera 8.000.000 evra

Podsetimo, Inter je prošlog leta od Mančester Sitija pozajmio Manuela Akandžija - koji je usled nedovoljne minutaže bio u potrazi za novom sredinom – da bi ga ovog leta otkupio za 16.000.000 evra. Na Stonsovo dovođenje neće utrošiti ni centa, pošto mu je ugovor sa engleskim klubom istekao u junu.

I mada je bilo bojazni da bi zbog previsokih zahteva 32-godišnjeg štopera posao mogao da propadne, i na tom planu će Nerazuri dobro proći. Skaj Sports tvrdi da će General, kako su ga na Etihadu zvali, za dve godine u Milanu zaraditi 8.000.000 evra, odnosno 4.000.000 evra po sezoni. Višestruko manje nego što je imao na Etihadu…

Zbog iskustva koje donosi, ali i kvaliteta koje poseduje, sa Stonsom su uprkos njegovim povredama bili spremni da rizikuju i Arsenal, Juventus i Čelsi, koji je želeo da obogati svlačionicu sa nekoliko lidera (otud i interesovanje za Danija Velbeka i Džordana Hendersona), ali je jedan od Stonsovih prioriteta bio ostanak u Ligi šampiona, što dva od tri pomenuta kluba nisu mogla da ponude. A kako bi u trećem (Arsenalu) izvesno imao ulogu rezerviste, reprezentativac Engleske odlučio se za Nerazure.

To, međutim, ne znači da je Inter odustao od Kristijana Romera. Argentinac je primarna meta trenera Kristijana Kivua. Problem je što Totenhem traži previše novca, pa će Kutijev dolazak na Đuzepe Meacu zavisiti od uspešnosti Intera da proda Benžamena Pavara, napominje Skaj.

Stons je u prethodnih deset sezona za Mančester Siti zabeležio 295 nastupa i osvojio 19 trofeja.