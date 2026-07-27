Žalgiris otima centra Cedeviti: U Kaunas stiže nigerijski Kai Džons
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 22:12
Litvanski gigant će platiti obeštećenje slovenačkoj ekipi na ime potpisa Akobundua Ehiogua
Igrao je Žalgiris plej-of Evrolige minule sezone, a da litvanski gigant želi da se zadrži u samom vrhu evropske košarke postalo je jasno onog momenta kad je tim iz Kaunasa dogovorio potpis Jonasa Valančijunasa. Biće snažnom centru potrebna podrška u reketu s obzirom na to da se nalazi u poznim igračkim godinama, a sportski sektor Žalgirisa se ekspresno bacio na posao.
Prema navodima pouzdanog Čeme de Lukasa, litvansku ekipu će pojačati Kaodiriči Akobundu Ehiogu. Snažni centar je tokom prethodne sezone branio boje Manrese, a njega je uspela da pokupi ekipa Cedevita Olimpije nakon završetka sezone. Međutim, snažnog Nigerijca ipak nećemo gledati u ABA ligi, već će Žalgiris platiti obeštećenje slovenačkoj ekipi i dovesti momka iz Lagosa u svoje redove.
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Akobundu Ehiogu je pre Manrese nastupao za Vareze i nemačku ekipu Tajgers Tubingen, a nastupao je i za više koledža, od kojih je poslednji bio Memfis. U Manresi je prosečno beležio 4,4 poena, 2,4 skoka i 1,6 blokada za 13 minuta u proseku u Evrokupu.
Što se tiče španske lige, imao je slične brojke – 4,8 koševa, 2,4 uhvaćenih lopti i 1,6 blokada po utakmici. Igrao je za Dalas Meverikse tokom Letnje lige u Sjedinjenim Američkim Državama, a na pet nastupa je prosečno imao učinak od 6,4 poena i 2,4 skoka.
Jasno je da Nigerijac neće biti centralna figura Žalgirisovog projekta u narednoj sezoni, ali se radi o momku koji i te kako može da pomogne na terenu. Pre svega, poseduje impresivne fizičke predispozicije sa rasponom ruku od 224 centimetra, takođe je odličan u skoku, a prethodne sezone je imao sjajne procente iz igre – oko 80 odsto. Po opisu podseća na centra Efesa Kaija Džonsa, a da li će kvalitet uspeti da prenese i u elitnon evropsko takmičenje, ostaje da vidimo.
Žalgiris se ozbiljno pojačao pred narednu sezonu, a da ne govorimo samo o reketu već i o bekovima pokazuju potpisi Marijusa Grigonisa, Sterlinga Brauna i Karsena Edvardsa, između ostalih. Definitivno da će cilj litvanskog giganta biti sama završnica Evrolige, a s obzirom na roster, vrlo je realno da se tamo i nađu.