Žalgiris otima centra Cedeviti: U Kaunas stiže nigerijski Kai Džons

Igrao je Žalgiris plej-of Evrolige minule sezone, a da litvanski gigant želi da se zadrži u samom vrhu evropske košarke postalo je jasno onog momenta kad je tim iz Kaunasa dogovorio potpis Jonasa Valančijunasa. Biće snažnom centru potrebna podrška u reketu s obzirom na to da se nalazi u poznim igračkim godinama, a sportski sektor Žalgirisa se ekspresno bacio na posao.

Prema navodima pouzdanog Čeme de Lukasa, litvansku ekipu će pojačati Kaodiriči Akobundu Ehiogu. Snažni centar je tokom prethodne sezone branio boje Manrese, a njega je uspela da pokupi ekipa Cedevita Olimpije nakon završetka sezone. Međutim, snažnog Nigerijca ipak nećemo gledati u ABA ligi, već će Žalgiris platiti obeštećenje slovenačkoj ekipi i dovesti momka iz Lagosa u svoje redove.