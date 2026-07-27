Nikolić razbio kasu za Lovra Majera: Dogovoren najskuplji transfer u istoriji AEK-a
Vreme čitanja: 2min | pon. 27.07.26. | 21:57
Hrvatski fudbaler stiže da pojača vezni red
Transfer bomba odjeknula je Atinom – Aek je dogovorio najveći transfer u klupskoj istoriji!
Marko Nikolić je razbio kasu i dovodi Lovra Majera iz Volzburga na ugovor od četiri godine, javljaju dobro obavešteni grčki mediji. Gazeta piše da je transfer vredan preko 6.000.000 evra, dok Sport24 tvrdi da je u pitanju najskuplji posao u istoriji kluba! Doduše, mala je granica do tog statusa, pošto je AEK pre tri godine platio Selti 6.500.000 evra.
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Ceo posao se realizuje po želji Marka Nikolića koji već neko vreme traži dva pojačanja u veznom redu. Jedan je trebalo da bude Kings Kangva, ali je on ipak završio u Panatinaikosu za četiri miliona evra, dok je Lovro Majer sada definitivno dogovoren. On bi već tokom sedmice trebalo da stigne na lekarske preglede i potpiše ugovor.
Jedan od glavnih razloga za branioca titule da ubrza sa potpisivanjem hrvatskog reprezentativca jeste veliko interesovanje za njega posle eliminacije Volfzburga iz Bundeslige. AEK je pokazao veliko interesovanje i klubovi su se brzo dogovorili pošto je popularnim Vukovima sada potreban svaki dinar kako bi se finansijski održali. Pritom, Majeru se nije igrala Cvajta, pa je odlazak još logičniji.
Majer dolazi da popuni mesto dosadašnjeg rekordera Orbelina Pinede koji je za 8.000.000 evra prodat Montereju. Nikolić je insistirao da se pronađe adekvatno rešenje i klub je izašao u susret jakom finansijskom ponudom.
Volzburgu neće ići sav novac od prodaje. Naime, on je u Nemačku doveden iz Rena za 25.000.000 evra, uz pet miliona u bonusima, a francuski klub tada je zadržao i 15 odsto od naredne prodaje. Majer je u to vreme bio treća najskuplja kupovina u istoriji Volzburga.
U Atini ga čekaju zemljak Domagoj Vida, zatim srpski dvojac Luka Jović – Mijat Gaćinović. AEK će ima garantovano učešće u Ligi konferencije, mada će prvo igrati za plasman u Ligu šampiona, jer čeka svoje rivale u plej-ofu.