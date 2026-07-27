Nikolić razbio kasu za Lovra Majera: Dogovoren najskuplji transfer u istoriji AEK-a

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Ceo posao se realizuje po želji Marka Nikolića koji već neko vreme traži dva pojačanja u veznom redu. Jedan je trebalo da bude Kings Kangva, ali je on ipak završio u Panatinaikosu za četiri miliona evra, dok je Lovro Majer sada definitivno dogovoren. On bi već tokom sedmice trebalo da stigne na lekarske preglede i potpiše ugovor.

Jedan od glavnih razloga za branioca titule da ubrza sa potpisivanjem hrvatskog reprezentativca jeste veliko interesovanje za njega posle eliminacije Volfzburga iz Bundeslige. AEK je pokazao veliko interesovanje i klubovi su se brzo dogovorili pošto je popularnim Vukovima sada potreban svaki dinar kako bi se finansijski održali. Pritom, Majeru se nije igrala Cvajta, pa je odlazak još logičniji.

Majer dolazi da popuni mesto dosadašnjeg rekordera Orbelina Pinede koji je za 8.000.000 evra prodat Montereju. Nikolić je insistirao da se pronađe adekvatno rešenje i klub je izašao u susret jakom finansijskom ponudom.