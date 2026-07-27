Lids obara klupski rekord, daje preko 46.000.000 evra za reprezentativca Engleske o kog se Siti ogrešio

Predstavljen je Džejms Traford prethodnog leta kao veliko pojačanje za Mančester Siti. Mlad, domaći golman, za kog se mislilo da će biti stub odbrane engleske ekipe u narednim godinama, sve dok se nije pojavila priča oko nezadovoljstva Đanluiđija Donarume u Pari Sen Žermenu. Tada je rukovodstvo ekipe iz plavog dela Mančestera ipak razmislilo još jednom i na kraju promenilo filozofiju.

Kako stvari stoje, mladi golman ne želi više da čeka svoju priliku na klupi velikana, već hoće da bude prva opcija u nekoj ekipi iz elitnog ranga. Prema pisanju uvek pouzdanog Dejvida Ornštajna sa The Athletic-a, Lids Junajted se nalazi pred potpisivanjem Traforda i to za ni manje ni više nego 40.000.000 funti! To bi bilo najskuplje pojačanje u istoriji ekipe koja je minulu sezonu Premijer lige završila na 14. mestu, jer kada se prevede u evre, ovaj transfer bi iznosio preko 46.000.000, i to je bez bonusa, kojih će svakako biti - mada nije navedeno u kom iznosu.