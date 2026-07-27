Lids obara klupski rekord, daje preko 46.000.000 evra za reprezentativca Engleske o kog se Siti ogrešio
Vreme čitanja: 3min | pon. 27.07.26. | 21:12
Traford blizu prelaska u tim sa Eland Rouda koji radi sjajan posao u letnjem prelaznom roku
Predstavljen je Džejms Traford prethodnog leta kao veliko pojačanje za Mančester Siti. Mlad, domaći golman, za kog se mislilo da će biti stub odbrane engleske ekipe u narednim godinama, sve dok se nije pojavila priča oko nezadovoljstva Đanluiđija Donarume u Pari Sen Žermenu. Tada je rukovodstvo ekipe iz plavog dela Mančestera ipak razmislilo još jednom i na kraju promenilo filozofiju.
Kako stvari stoje, mladi golman ne želi više da čeka svoju priliku na klupi velikana, već hoće da bude prva opcija u nekoj ekipi iz elitnog ranga. Prema pisanju uvek pouzdanog Dejvida Ornštajna sa The Athletic-a, Lids Junajted se nalazi pred potpisivanjem Traforda i to za ni manje ni više nego 40.000.000 funti! To bi bilo najskuplje pojačanje u istoriji ekipe koja je minulu sezonu Premijer lige završila na 14. mestu, jer kada se prevede u evre, ovaj transfer bi iznosio preko 46.000.000, i to je bez bonusa, kojih će svakako biti - mada nije navedeno u kom iznosu.
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Traford je minule sezone upisao 17 nastupa u dresu Sitija, a igrao je svaki meč u okviru Karabao kupa i FA kupa – u oba takmičenja je Siti stizao do trofeja. Ove godine je debitovao za reprezentaciju Engleske i to u prijateljskoj utakmici protiv Urugvaja na Vembliju, a bio je i na spisku putnika Tomasa Tuhela za Mundijal, na kom je Gordi Albijon osvojio treće mesto.
Prethodni rekord Lidsa kada su ulazni transferi u pitanju držao je Žoržinjo Ruter, a francuski fudbaler je plaćen Hofenhajmu oko 40.500.000 evropskih novčanica. Takođe, biće ovo i peti najskuplji transfer kada govorimo o golmanima u istoriji fudbala, a posebno treba odati priznanje upravi Sitija, koja je prethodnog leta dovela Traforda za 32.000.000 evra, a kako stvari stoje prodaće ga za petnaestak miliona više, iako Englez nije bio prva opcija na golu u prethodnoj sezoni. Za momka iz Kokermauta je veliko interesovanje pokazao Njukasl tokom prošle zime, ali je Lids po svemu sudeći bio konkretniji ovoga puta, te se nalazi pred potpisom mladog golmana.
Jasno je da će Traford biti opcija broj jedan u Lidsu, Ilan Melije je otišao u Arsenal nakon šest godina provedenih na Eland Roudu, Lukas Peri je prema pisanju italijanskih medija blizu transfera u Torino, dok je Mančester Junajted nedavno ozvaničio potpis iskusnog Karla Darloua. Dosta toga se izmenjalo u defanzivi Lidsa tokom ovog leta, a da sportski sektor tima iz Vest Jorkšira radi izvanredan posao pokazuju i ostali transferi.
Naime, Tarik Muharemović takođe dolazi na Eland Roud, momak koji je igrao sjajno prošle sezone u dresu Sasuola, a takođe je pokazao kvalitet i na nedavno završenom Mundijalu, kada je pomogao reprezentaciji Bosne i Hercegovine da stigne do nokaut faze prvi put u svojoj istoriji. Što se nešto ofanzivnijih fudbalera tiče, Lids će pojačati Heri Vilson i to kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa Fulamom, a za velškog fudbalera se interesovalo još nekoliko premijerligaša.
Kao potencijalna bomba Lidsa se spominje Julijan Brandt, ali je priča oko nemačkog fudbalera još uvek na dugačkom štapu. Kada četrnaestoplasirana ekipa iz prošle sezone radi ovakav posao tokom leta, apsolutno je jasno zašto je Premijer liga apsolutni broj jedan u svetskom fudbalu...