Zverev preživeo petosatni triler

Tačno četiri sata i 52 minuta bilo je potrebno Zverevu da slomi otpor Sonega , koji je na turnir stigao kao 89. na svetu, ali je jasno da po kvalitetu zaslužuje daleko višu poziciju na svetskoj listi. Na kraju, Zverev je uspeo da se izvuče i dobije meč sa 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:5, 6:4.

Dugo je Saši trebalo da pronađe način kako da slomi Italijana na njegov servis. Koliko je bilo teško pokazuje da je uspeo da realizuje svega pet od ukupno 22 brejk lopte, dok je Sonego bio znatno efikasniji, nije ih imao mnogo ali je 3/5 pretvorio u brejkove. I to mu je, uz dobijeni taj-brejk trećeg seta donelo prednost od 2-1 u setovima. Ipak, šampion Rolan Garosa nije paničio, strpljivo je čekao priliku i tako izbegao da postane prvi nosilac od 2003. koji je izgubio u prvom kolu nekog grend slema. Poslednji koji je to prošao bio je Australijanac Lejton Hjuit 2003. na Vimbldonu kada je izgubio od Ive Karlovića. Na US Openu, to se nije dogodilo od 1990. kada je Stefan Edberg poražen od Rusa Aleksandera Volkova.

"Skoro pet sati za meč prvog kola, mislim da mi je ovo najduži meč na startu u životu. Svaka mu čast. Igrao je izuzetan tenis, takvom igrom bi sigurno pobedio mnoge igrače, ali srećan sam što sam prošao", izjavio je Zverev.

Teniser iz Hamburga je prvi nosilac postao onog momenta kada je Janik Siner objavio da neće igrati u Njujorku zbog povrede. Zverev protiv Sonega ima sada skor od 7:0. U drugom kolu Zverev će igrati protiv Francuza Kventina Alisa koji je bio bolji od Fakunda Dijaza Akoste, 6:4, 7:5, 6:7 (7), 6:1.

"Zapravo, srećan sam što sam dobio ovakvu vrstu bitke, to je bio meč kakav mi je trebao. Mučio sam se na poslednja dva turnira, nisam igrao dobro i ponekad se dobre stvari dese kada se izborite u ovakvim mečevima. Nadam se da će to biti slučaj sa mnom na ovom turniru", poručio je Zverev.