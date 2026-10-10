Pobeda Verstapena posle kiše u Singapuru i Raselov novi peh

Holanđanin je u Singapuru stigao do 14. pobede u kraćim, Sprint trkama Formule 1, i to na stazi na kojoj prethodno nije zabeležio trijumf u standardnim trkama. To mu je pošlo za rukom pošto je na samom početku posle incidenta odustao Džordž Rasel u Mercedesu, a na pobedničkom postolju četvorostrukom šampionu pridružio dvojac Ferarija, Luis Hamilton i Šarl Lekler .

Četvrto mesto pripalo je Andrei Kimiju Antoneliju u drugom bolidu Mercedesa, koji je tako svoju prednost u šampionatu nad timskim kolegom povećao na 89 bodova, pošto ih sada ima 325. Poene su još osvojili Lijam Loson u Rejsing Bulsu, Oliver Berman u Hasu i Niko Hulkenberg u Audiju, dok bi Meklarenov Lando Noris kao osmoplasirani mogao da ostane bez poena jer se nalazi pod istragom zbog izazivanja incidenta sa timskim kolegom Oskarom Pjastrijem u poslednjem krugu. Prvi Sprint na ulicama Singapura bio je odložen za pola sata posle obilne kiše, kao što je bio slučaj prošle nedelje u Maleziji, a posle dva formacijska kruga iza vozila bezbednosti dok se staza sve više sušila, bilo je vreme za start. Rasel je sa drugog mesta imao bolji start od osvajača pol-pozicije Verstapena i vodio gotovo čitav prvi krug, pre nego što je na samom kraju načinio kobnu grešku. Na izlasku iz poslednje krivine, Britanac je prešao preko vlažnog ivičnjaka, a zatim je na startno-ciljnom pravcu izgubio kontrolu nad bolidom Mercedesa i udario u zid pita, posle čega se vratio na drugu stranu. Za njega je trka tad bila završena, te je izgubio priliku da osvoji neki poen u Sprintu, s obzirom da u nedeljnu trku zbog promene pogonske jedinice kreće sa samog začelja i biće teško da stigne do bodova.

Dok je karavan zbog uklanjanja Raselovog bolida bio iza vozila bezbednosti, došlo je do četiri nova odustajanja. Posle međusobnog incidenta Lensa Strola u Aston Martinu i Serhija Peresa u Kadilaku u prvom krugu, oba vozača su odustala, a zbog tehničkih problema stao je bolid Red Bula Isaka Hađara i bolid Alpina Franka Kolapinta. Od sedmog kruga akcija se na stazi ‘’Marina Bej’’ nastavila, a Verstapen je tada predvodio Hamiltona koji je prethodno imao odličan start i napredovao sa šeste pozicije, preskočivši oba vozača Meklarena i svog timskog kolegu Leklera. A dok se među vodećima poredak nije menjao, na začelju je došlo do novog incidenta. Vozač Vilijamsa Aleks Albon je prilikom kočenja udario u zadnji kraj Audija Gabrijela Bortoleta ispred sebe, a njega je zatim udario Valteri Botas u Kadilaku. Zbog posledica tog incidenta sva tri vozača su odustala, a sudije će naknadno voditi istragu. Dok je Verstapen išao ka sigurnoj pobedi na mestu na kom ranije nije u standardnim trkama, izgledalo je da se ni situacija iza njega neće menjati do linije cilja. Ipak, u poslednjem krugu, došlo je do nove drame na stazi. U borbi za četvrtu poziciju, aktuelni šampion Noris pokušao je napad na svog timskog kolegu Pjastrija u petoj krivini, ali je pogrešno procenio gde se nalazi, udario u bolid Australijanca i poslao ga u zaštitnu ogradu, u kojoj je ostao zaglavljen. Sa druge strane, Noris je uspeo da se pokrene posle svog okreta i stigao do osme pozicije koja nosi jedan poen, ali bi nakon odluke sudije izvesno mogao da ostane bez njega.