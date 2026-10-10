Pobeda Verstapena posle kiše u Singapuru i Raselov novi peh
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 12:57
Osam vozača odustalo u subotnjem Sprintu
Vozač Red Bula Maks Verstapen slavio je na Sprint trci u okviru Velike nagrade Singapura, 17. runde ovogodišnjeg šampionata Formule 1 koja se ovog vikenda održava na stazi ‘’Marina Bej’’.
Holanđanin je u Singapuru stigao do 14. pobede u kraćim, Sprint trkama Formule 1, i to na stazi na kojoj prethodno nije zabeležio trijumf u standardnim trkama. To mu je pošlo za rukom pošto je na samom početku posle incidenta odustao Džordž Rasel u Mercedesu, a na pobedničkom postolju četvorostrukom šampionu pridružio dvojac Ferarija, Luis Hamilton i Šarl Lekler.
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Četvrto mesto pripalo je Andrei Kimiju Antoneliju u drugom bolidu Mercedesa, koji je tako svoju prednost u šampionatu nad timskim kolegom povećao na 89 bodova, pošto ih sada ima 325. Poene su još osvojili Lijam Loson u Rejsing Bulsu, Oliver Berman u Hasu i Niko Hulkenberg u Audiju, dok bi Meklarenov Lando Noris kao osmoplasirani mogao da ostane bez poena jer se nalazi pod istragom zbog izazivanja incidenta sa timskim kolegom Oskarom Pjastrijem u poslednjem krugu.
Prvi Sprint na ulicama Singapura bio je odložen za pola sata posle obilne kiše, kao što je bio slučaj prošle nedelje u Maleziji, a posle dva formacijska kruga iza vozila bezbednosti dok se staza sve više sušila, bilo je vreme za start.
Rasel je sa drugog mesta imao bolji start od osvajača pol-pozicije Verstapena i vodio gotovo čitav prvi krug, pre nego što je na samom kraju načinio kobnu grešku. Na izlasku iz poslednje krivine, Britanac je prešao preko vlažnog ivičnjaka, a zatim je na startno-ciljnom pravcu izgubio kontrolu nad bolidom Mercedesa i udario u zid pita, posle čega se vratio na drugu stranu. Za njega je trka tad bila završena, te je izgubio priliku da osvoji neki poen u Sprintu, s obzirom da u nedeljnu trku zbog promene pogonske jedinice kreće sa samog začelja i biće teško da stigne do bodova.
Dok je karavan zbog uklanjanja Raselovog bolida bio iza vozila bezbednosti, došlo je do četiri nova odustajanja. Posle međusobnog incidenta Lensa Strola u Aston Martinu i Serhija Peresa u Kadilaku u prvom krugu, oba vozača su odustala, a zbog tehničkih problema stao je bolid Red Bula Isaka Hađara i bolid Alpina Franka Kolapinta.
Od sedmog kruga akcija se na stazi ‘’Marina Bej’’ nastavila, a Verstapen je tada predvodio Hamiltona koji je prethodno imao odličan start i napredovao sa šeste pozicije, preskočivši oba vozača Meklarena i svog timskog kolegu Leklera. A dok se među vodećima poredak nije menjao, na začelju je došlo do novog incidenta. Vozač Vilijamsa Aleks Albon je prilikom kočenja udario u zadnji kraj Audija Gabrijela Bortoleta ispred sebe, a njega je zatim udario Valteri Botas u Kadilaku. Zbog posledica tog incidenta sva tri vozača su odustala, a sudije će naknadno voditi istragu.
Dok je Verstapen išao ka sigurnoj pobedi na mestu na kom ranije nije u standardnim trkama, izgledalo je da se ni situacija iza njega neće menjati do linije cilja. Ipak, u poslednjem krugu, došlo je do nove drame na stazi.
U borbi za četvrtu poziciju, aktuelni šampion Noris pokušao je napad na svog timskog kolegu Pjastrija u petoj krivini, ali je pogrešno procenio gde se nalazi, udario u bolid Australijanca i poslao ga u zaštitnu ogradu, u kojoj je ostao zaglavljen. Sa druge strane, Noris je uspeo da se pokrene posle svog okreta i stigao do osme pozicije koja nosi jedan poen, ali bi nakon odluke sudije izvesno mogao da ostane bez njega.
Sprint u Singapuru bio je poslednji ove sezone, a vozače od 15 časova čekaju kvalifikacije za glavnu trku, koja je na programu u nedelju od 14 časova.
Osvajači poena u Sprintu u Singapuru:
1. Maks Verstapen (Red Bul)
2. Luis Hamilton (Ferari)
3. Šarl Lekler (Ferari)
4. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)
5. Lijam Loson (Rejsing Buls)
6. Oliver Berman (Has)
7. Niko Hulkenberg (Audi)
8. Lando Noris (Meklaren)
PIŠE: Maja Nakaradić