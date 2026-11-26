Sad je jasno zašto se Zvezda mučila: Andorci priredili senzaciju protiv Kopenhagena
Vreme čitanja: 8min | čet. 26.11.26. | 23:11
Ostale utakmice Lige konferencije obeležili prvi gol Jovana Miloševića za Bragu i pobeda Trabzona u poslednjim trenucima
Pre tri sedmice bili su na nekoliko sekundi od toga da šokiraju Crvenu zvezdu na Marakani, a večeras su ispisali istoriju andorskog fudbala. Da ono što smo gledali u Beogradu nije bila slučajnost, fudbaleri Inter Eskaldesa demonstrirali su u četvrtom kolu Lige konferencije, priredivši jednu od najvećih senzacija u dosadašnjem toku evropske sezone. U Enkampu je pao Kopenhagen 2:0 (1:0).
Prvi put u istoriji jedan klub iz Andore ostvario je pobedu u glavnoj fazi nekog evropskog takmičenja (dakle, izvan kvalifikacija). I to protiv ekipe koja je prethodnih godina bila redovan učesnik Lige šampiona i koja prema procenama Transfermarkta vredi gotovo 13 puta više od kompletnog igračkog kadra andorskog predstavnika.
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Kolike su razmere senzacije najbolje ilustruje podatak da igrački kadar Kopenhagena vredi 64.050.000 evra, dok je vrednost čitavog rostera Inter Eskaldesa procenjena na svega 4.960.000 evra. Danci u svojim redovima imaju čak petoricu fudbalera čija je pojedinačna tržišna vrednost veća ili približna vrednosti kompletnog tima koji ih je večeras savladao. Pritom je veliki broj igrača andorskog šampiona stigao bez obeštećenja iz nižih rangova španskog fudbala.
Ako je neko posle utakmice na Marakani, na kojoj je Crvena zvezda tek u sudijskoj nadoknadi kompletirala preokret i slavila sa 2:1, smatrao da je posredi bilo isključivo loše izdanje srpskog šampiona, možda će posle večerašnjih događaja u Andori drugačije gledati na taj susret.
Junak istorijske večeri u Enkampu bio je David Lopes, koji je u 19. minutu iz prekida sa oko 25 metara spektakularnim udarcem pogodio gornji desni ugao gola Kopenhagena. Prednost domaćina duplirao je Fajsal Šuaib u 59. minutu sigurnom realizacijom jedanaesterca, a disciplinovana odbrana andorskog predstavnika do kraja utakmice nije dozvolila favorizovanom rivalu čak ni da ublaži poraz. Inter Eskaldes je tako osvojio prva tri boda u ligaškoj fazi Lige konferencije i vratio se u konkurenciju za plasman u nokaut fazu, dok je Kopenhagen ostao na sedam bodova.
Za ljubitelje fudbala u Srbiji lepe vesti stigle su iz Portugalije, gde je Jovan Milošević postigao prvenac u dresu Brage. Mladi srpski napadač, koji je letos stigao iz Štutgarta u transferu vrednom 8.000.000 evra, stavio je tačku na ubedljiv trijumf portugalskog predstavnika nad finskim KuPS-om 4:0 (2:0).
Viktor i Navaro obezbedili su Bragi dva gola prednosti još u prvom poluvremenu, Dorželes je u 71. minutu otklonio svaku dilemu oko pobednika, a Milošević je u 82. minutu postavio konačan rezultat. Nekadašnji napadač Vojvodine i Partizana ušao je u igru posle sat vremena fudbala i jedinu priliku koja mu se ukazala pretvorio u prvi zvanični pogodak za portugalski klub.
Dramatično je bilo u Sofiji, gde je Trabzon zahvaljujući pogotku u trećem minutu sudijske nadoknade kompletirao preokret protiv CSKA 2:1 (0:1). Bugarski predstavnik poveo je autogolom Sidnija Lopesa Kabrala (igrač koji je dao prelep gol protiv Argentine na Mundijalu) u 32. minutu, ali je Mohamed Salah u 69. minutu vratio stvari na početak, da bi u samom finišu asistirao Noi Saviolu za veliko slavlje turskog sastava. Trabzo je stigao do devet bodova, dok su Bugari ostali na svega jednom.
Još impresivniji preokret režirali su fudbaleri Nordsjelanda, koji su u razmaku od svega 18 minuta nadoknadili dva gola zaostatka protiv Panatinaikosa i slavili sa 3:2 (0:1). Adriano Jagušić i Elmin Rastoder međusobno su jedan drugom asistirali za dva pogotka kojima je atinski klub stekao kapitalnu prednost, ali ni ona nije bila dovoljna da Grci iz Faruma odnesu makar bod.
Aleksander Lind je u 62. minutu prepolovio zaostatak, Viktor Kristijansen je u 78. minutu zatresao sopstvenu mrežu, svega tri minuta po ulasku u igru, da bi Lind samo dva minuta kasnije svojim drugim pogotkom kompletirao veliki preokret. Panatinaikos je pretrpeo prvi poraz u ligaškoj fazi i ostao na devet bodova, dok je Nordsjeland prvom pobedom stigao do pet.
Na identičan način kao Trabzon do celog plena došao je i Frajburg, koji je pogotkom Jana Niklasa Bestea u trećem minutu sudijske nadoknade iz penala slomio otpor holandskog Tventea 2:1 (1:0). Nemački predstavnik poveo je preko burkinskog sina Sirijaka Irijea u 11. minutu, Taha je u 62. minutu izjednačio, ali su gosti u poslednjim trenucima susreta ostali praznih šaka.
LIGA KONFERENCIJE – 4. KOLO
Četvrtak
Kairat - Mjelbi 1:0 (1:0)
/Tapalov 14/
Ajaks - Tun 4:0 (2:0)
/Bunida 6, 70, Markos Leonardo 41Berhujs 89/
Bran - Orhus 1:4 (0:2)
/Kastro pen 51 - Beh 25, Gretarson 39, Čamče 56, Knudsen 60/
Brajton - Univerzitatea Krajova 4:0 (2:0)
/Osman 3, 63, De Kujper 33, Kostulas 61/
Egnatija - Linkoln Red Imps 2:1 (0:0)
/Albaneze 47, Medeiros 81 - Idrisi 79/
Harts - Monako 2:3 (2:2)
/Altena 15, Kerjota 44 - Balogun pen 25, 90+5 Diop 41/
Iberija 1999 - Hetafe 1:0 (1:0)
/Kobuladze 25/
Jablonec - Lugano 2:0 (0:0)
/Cedidla 70, Džavo 85/
Kauno Žalgiris - Riga 2:0 (0:0)
/Kalik 56, Debeljuh pen 61/
Pafos - Midtjiland 0:2 (0:1)
/Rajović 44, Gogorza 82/
Gent - Crvena zvezda 1:1 (1:0)
/Araužo 26 - Gaštarov 85/
Borac Banjaluka - Atalanta 2:3 (2:0)
/Juričić 22, Deket 29 - Krstović 86, Kolašinac 90, Zapakosta 90+4/
Hajduk Split - Sint Trojden 0:2 (0:1)
/Baždar 45+1, Šinkava 51/
Braga - KuPS 4:0 (2:0)
/Viktor 18, Navaro 31, Dorželes 71, Milošević 82/
CSKA Sofija - Trabzon 1:2 (1:0)
/Lopes Kabral ag 32 - Salah 69, Saviolo 90+3/
Frajburg - Tvente 2:1 (1:0)
/Irije 11, Beste 90+3 - Taha 62/
Inter Eskaldes - Kopenhagen 2:0 (1:0)
/David Lopes 19, Šuaib pen 59/
Nordsjeland - Panatinaikos 3:2 (0:1)
/Lind 62, 80, Kristijansen ag 78 - Jagušić 45, Rastoder 55/