Kolike su razmere senzacije najbolje ilustruje podatak da igrački kadar Kopenhagena vredi 64.050.000 evra, dok je vrednost čitavog rostera Inter Eskaldesa procenjena na svega 4.960.000 evra. Danci u svojim redovima imaju čak petoricu fudbalera čija je pojedinačna tržišna vrednost veća ili približna vrednosti kompletnog tima koji ih je večeras savladao. Pritom je veliki broj igrača andorskog šampiona stigao bez obeštećenja iz nižih rangova španskog fudbala.

Ako je neko posle utakmice na Marakani, na kojoj je Crvena zvezda tek u sudijskoj nadoknadi kompletirala preokret i slavila sa 2:1, smatrao da je posredi bilo isključivo loše izdanje srpskog šampiona, možda će posle večerašnjih događaja u Andori drugačije gledati na taj susret.

Junak istorijske večeri u Enkampu bio je David Lopes, koji je u 19. minutu iz prekida sa oko 25 metara spektakularnim udarcem pogodio gornji desni ugao gola Kopenhagena. Prednost domaćina duplirao je Fajsal Šuaib u 59. minutu sigurnom realizacijom jedanaesterca, a disciplinovana odbrana andorskog predstavnika do kraja utakmice nije dozvolila favorizovanom rivalu čak ni da ublaži poraz. Inter Eskaldes je tako osvojio prva tri boda u ligaškoj fazi Lige konferencije i vratio se u konkurenciju za plasman u nokaut fazu, dok je Kopenhagen ostao na sedam bodova.

Za ljubitelje fudbala u Srbiji lepe vesti stigle su iz Portugalije, gde je Jovan Milošević postigao prvenac u dresu Brage. Mladi srpski napadač, koji je letos stigao iz Štutgarta u transferu vrednom 8.000.000 evra, stavio je tačku na ubedljiv trijumf portugalskog predstavnika nad finskim KuPS-om 4:0 (2:0).

Viktor i Navaro obezbedili su Bragi dva gola prednosti još u prvom poluvremenu, Dorželes je u 71. minutu otklonio svaku dilemu oko pobednika, a Milošević je u 82. minutu postavio konačan rezultat. Nekadašnji napadač Vojvodine i Partizana ušao je u igru posle sat vremena fudbala i jedinu priliku koja mu se ukazala pretvorio u prvi zvanični pogodak za portugalski klub.