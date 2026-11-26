Ruku na srce, nisu mnogo pokazali Kristal Palas i Real Sosijedad, pa ćemo od tih 90 i kusur minuta najviše pamtiti veliku glupost Jona Martina , koji je domaćinima iz džepa oduzeo već upisana tri boda, uručivši četi Tomasa Franka šansu za preokret.

Crn dan za Špance u Ligi Evrope i Ligi konferencije. Hetafe pao u Gruziji , dobila ga slabašna Iberija, Selta u Vigu uspela da prkocka gol prednosti u sudaru sa Bornmutom , i to sa igračem više, a onda se kao kula od karata urušila i igra Real Sosijedada na Selhurst parku. Dakle, od mogućih devet bodova, tri 'krompirića' za članove La lige, od čega dva u sudarima sa Englezima, i sve to kao dobar materijal za zagovornike teorije o apsolutnoj supremaciji Premijeršipa, odnosno kako ni Španci više ne mogu da izađu na kraj sa Ostrvljanima.

Baski su bili bolji tim, imali gol prednosti zahvaljujući pogotku Mamadua Sara, a mogli su do još nekog da među stativama Palasa nije bio Din Henderson. On je u prvom poluvremenu dva puta skidao solidne pokušaje Gonsala Guedeša, mada ako ćemo da budemo objektivni – nisu to bile baš šanse iz kategorije 'stoprocentnih'. U drugom je Henderson skinuo i zicer Mikelu Ojarzabalu, zatim odbranio projektil Jonu Goročategiju, iako su, istini za volju, njihovi pokušaji išli pravo u njega. Kada je Sar konačno načeo fenjeraša Premijer lige činilo se da će se produžiti Palasova agonija zbog koje je otušten Pjer Saž i na njegovo mesto doveden Frank. Činilo se, dok Martin nije pucao svom timu u noge, mada će Baski sigurno reći i da je norveški sudija Rohit Sagi bio prestrog kada je zbog povlačenja Žan Filipa Matete na petercu svirao i penal za domaće i crveni karton za štopera Real Sosijedada. Verovatno je procenio da Martin nije ni išao na loptu te je doneo surovu odluku da najstrožu kaznu uveže sa direktnim isključenjem.

Kako bilo, Mateta je taj jedanaesterac pretvorio u izjednačenje, da bi samo devet minuta kasnije Strand Larsen uhvatio makazice koje nisu išle u metu, ali jesu u Dvajta Meknila kome je preostao lakši deo posla da loptu ugura u nebranjeni deo mreže i Palasu donese tek drugu pobedu u poslednjih 10 utakmica. Takođe i da Sosijedad verovatno izbaci iz trke za direktni plasman u četvrtfinale... Do kraja utakmice mogao je Kristal Palas da potvrdi pobedu, ponovo sa bele tačke, no udarac Jeremija Pina odbranio je Unai Marero.