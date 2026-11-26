Crno veče za Špance - tri 'krompirića'; Juve ponovo isporučio četiri, veleobrt u Pragu
Vreme čitanja: 11min | čet. 26.11.26. | 23:21
Ferencvaroš samo nerešeno sa Celjem
Crn dan za Špance u Ligi Evrope i Ligi konferencije. Hetafe pao u Gruziji, dobila ga slabašna Iberija, Selta u Vigu uspela da prkocka gol prednosti u sudaru sa Bornmutom, i to sa igračem više, a onda se kao kula od karata urušila i igra Real Sosijedada na Selhurst parku. Dakle, od mogućih devet bodova, tri 'krompirića' za članove La lige, od čega dva u sudarima sa Englezima, i sve to kao dobar materijal za zagovornike teorije o apsolutnoj supremaciji Premijeršipa, odnosno kako ni Španci više ne mogu da izađu na kraj sa Ostrvljanima.
Ruku na srce, nisu mnogo pokazali Kristal Palas i Real Sosijedad, pa ćemo od tih 90 i kusur minuta najviše pamtiti veliku glupost Jona Martina, koji je domaćinima iz džepa oduzeo već upisana tri boda, uručivši četi Tomasa Franka šansu za preokret.
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Baski su bili bolji tim, imali gol prednosti zahvaljujući pogotku Mamadua Sara, a mogli su do još nekog da među stativama Palasa nije bio Din Henderson. On je u prvom poluvremenu dva puta skidao solidne pokušaje Gonsala Guedeša, mada ako ćemo da budemo objektivni – nisu to bile baš šanse iz kategorije 'stoprocentnih'. U drugom je Henderson skinuo i zicer Mikelu Ojarzabalu, zatim odbranio projektil Jonu Goročategiju, iako su, istini za volju, njihovi pokušaji išli pravo u njega.
Kada je Sar konačno načeo fenjeraša Premijer lige činilo se da će se produžiti Palasova agonija zbog koje je otušten Pjer Saž i na njegovo mesto doveden Frank. Činilo se, dok Martin nije pucao svom timu u noge, mada će Baski sigurno reći i da je norveški sudija Rohit Sagi bio prestrog kada je zbog povlačenja Žan Filipa Matete na petercu svirao i penal za domaće i crveni karton za štopera Real Sosijedada. Verovatno je procenio da Martin nije ni išao na loptu te je doneo surovu odluku da najstrožu kaznu uveže sa direktnim isključenjem.
Kako bilo, Mateta je taj jedanaesterac pretvorio u izjednačenje, da bi samo devet minuta kasnije Strand Larsen uhvatio makazice koje nisu išle u metu, ali jesu u Dvajta Meknila kome je preostao lakši deo posla da loptu ugura u nebranjeni deo mreže i Palasu donese tek drugu pobedu u poslednjih 10 utakmica. Takođe i da Sosijedad verovatno izbaci iz trke za direktni plasman u četvrtfinale...
Do kraja utakmice mogao je Kristal Palas da potvrdi pobedu, ponovo sa bele tačke, no udarac Jeremija Pina odbranio je Unai Marero.
Juventus podiže formu, raspucan je i izgleda sve bolje. Nakon četiri komada Veneciji u Seriji A za vikend, noćas ista 'porcija' i za Omoniju - 4:1. Dobro su Kiprani ušli u utakmicu, poveli rano sa 1:0, međutim kako je meč odmicao Stara dama je preuzimala konce igre u svoje ruke, te se samo postavljalo pitanje koliko će imati milosti za goste. Izjednačio je sjajnim pogotkom Andrea Kambjazo, do poluvremenu preokrenuo mladi centarfor Džef Ehator. Oba puta asistenciju je upisao Fransisko Konseisao...
Portugalac je sredinom drugog poluvremena i sam pogodio mrežu Omonije - za 3:1 - da bi konačan rezultat postavio Žeremi Boga, ovoga puta uz ključni pas Kambjaza.
Preokret je viđen i u Zinshajmu, gde je Šturm dugo vodio sa 1:0 protiv Hofenhajma. Kristijan Ilcer napravio je odlične promena na poluvremenu i usledio je furiozan finiš Nemaca. Adam Hložek za 1:1, pa onda u glavnim ulogama rezervisti Bambase Konte i Maks Moerštet. Njih dvojica strelci, pakeri takođe momci što su ušli s klupe - Andrej Kramarić i Tim Lemperle.
Vrlo uzbudljivo bilo je i u Pragu, gde je Sparta uspela da prospe velikih 2:0 protiv AZ Alkmara - 2:4. Sanderlendu je bodove posle Dinama odnela i Jagjelonija (1:1), dok je Ferencvaroš kiksnuo protiv Celja pred svojim navijačima - 0:0.
LIGA EVROPE – 5. KOLO
Četvrtak
Olimpijakos - Milan 2:4 (1:0)
/Menjon 31ag, Žota Silva 49 - Hačinson 56, Sise 63, Pulišić 71, Moreira 90+5/
Olimpik Marselj - Levski 1:0 (1:0)
/Guiri 28pen/
Union Sen Žiloaz - Leh 2:2 (0:2)
/Floruč 54, K. Rodrigez 66 - Anjero 15, Palma 18/
Plzenj - Benfika 4:0 (3:0)
/Hrošovski 30, Adu 43, Kabongo 44, 46/
Dinamo Zagreb - Bajer Leverkuzen 0:2 (0:2)
/Tilamn 10, Kvansa 45/
Salcburg - Ararat 2:0 (0:0)
/Mazurek 47, Karlije 51ag/
Bešiktaš - Hapoel Ber Ševa 2:1 (0:0)
/Olajtan 75, Kokču 90 - Ist 90+3/
Selta - Bornmut 1:2 (1:0)
/Aspas 19 - A. Rodrigez 47, Rajan 78/
Sparta Prag - AZ Alkmar 2:4 (2:0)
/Brunes 4, Vidra 27 - P. Kopmajners 46, Dal 68, Ufkir 73, 84/
Ferencvaroš - Celje 0:0
Hofenhajm - Šturm 3:1 (0:1)
/Hložek 72, Konte 80, Moerštet 90 - Dijakite 43/
Kristal Palas - Real Sosijedad 2:1 (0:0)
/Mateta 73pen, Meknil 82 - Sar 66/
Lion - Lilestrem 0:0
Torense - Seltik 1:2 (1:1)
/Žan 19 - Vaskez 9ag, Duran 84/
Juventus - Omonija 4:1 (2:1)
/Kambjazo 37, Ehator 43, Konseisao 69, Boga 73 - Satka 15/
OFI - Anderleht 1:3 (0:2)
/Funtas 54pen - Bentajeb 20, Osgor 39, Bertačini 90+5/
Sanderlend - Jagjelonija 1:1 (0:0)
/Tuterov 47 - Jozvjak 52/
NEC Najmehen - Ren 3:1 (1:1)
/Linsen 29, Šeri 80pen, Bišhof 89 - Tomason 36/