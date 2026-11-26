Lučić: Lakše mi je levo, ali imao sam zadatak da izmorim Arauha; Gaštarov: Bolji smo tim
Vreme čitanja: 1min | čet. 26.11.26. | 23:21
“Nismo koristili šanse koje smo imali”, dodaje Matej Gaštarov
Uslovono rečeno “samo” bod u džepu Crvene zvezde, ali igra koja hrabri. Mada uz ogradu da je u samoj završnici to moglo bolje. Upravo to primećuje i strelac izjednačujućeg gola u Gentu Matej Gaštarov u izjavi za TV Arena Sport.
“Odigrali smo baš dobro, posebno drugo poluvreme. Dominirali smo. Nismo iskoristili šanse koje smo imali. Nadam se da ćemo nastaviti da igramo u ovom ritmu… Super smo ušli u meč, ali je onda došao taj gol, možda smo pali. Izašli smo u drugo poluvreme i dokazali da smo bolja ekipa", rekao je makedonski reprezentativac.
Vladimir Lučić, još jedan od junaka utakmica Zvezde, u potpunosti saglasan sa ocenom da su crveno-beli bolji od Belgijanaca.
"Nagrada za trud jer smo bili bolji. Bili smo agresivniji, bolji u svakom segmentu. Ostaje žal što nismo iskoristili i osvojili sva tri boda".
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“Nije mi problem da igram ni levo ni desno, možda mi je malo lakše levo, jer je kontra noga. Ali, iao sam zadatak da izmorim beka, nadam se da sam uspeo. Dao nam je doduše Arauho hol, ali iz prekida. Što se tiče moje igre, osećao sam da mogu da napravim razliku, mislim da donekle i jesam. Šteta što nisam iskoristio šansu za neki gol. Mogli smo i da pobedimo. Okrećemo se narednoj utakmici", rekao je Lučić.