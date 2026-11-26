Uslovono rečeno “samo” bod u džepu Crvene zvezde, ali igra koja hrabri. Mada uz ogradu da je u samoj završnici to moglo bolje. Upravo to primećuje i strelac izjednačujućeg gola u Gentu Matej Gaštarov u izjavi za TV Arena Sport.

“Odigrali smo baš dobro, posebno drugo poluvreme. Dominirali smo. Nismo iskoristili šanse koje smo imali. Nadam se da ćemo nastaviti da igramo u ovom ritmu… Super smo ušli u meč, ali je onda došao taj gol, možda smo pali. Izašli smo u drugo poluvreme i dokazali da smo bolja ekipa", rekao je makedonski reprezentativac.

Vladimir Lučić, još jedan od junaka utakmica Zvezde, u potpunosti saglasan sa ocenom da su crveno-beli bolji od Belgijanaca.

"Nagrada za trud jer smo bili bolji. Bili smo agresivniji, bolji u svakom segmentu. Ostaje žal što nismo iskoristili i osvojili sva tri boda".