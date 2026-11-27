Leto je u Novom Sadu donelo ozbiljan zaokret. Na klupu Vojvodine seo je Miljan Pavković , nekadašnji plejmejker bogatog staža (karijeru je između ostalog gradio u Zdravlju iz Leskovca, vršačkom Hemofarmu i samoj Vojvodini, kao i brojnim klubovima u regionu), a kojem je ovo treći profesionalni trenerski angažman posle šest godina u slovenačkom Šenčuru i jedne sezone u valjevskom Metalcu.

U ponedeljak viđeni okršaj u maloj sali „Spensa" protiv do tada neporažene užičke Slobode bio je pravi sudar lidera na vrhu. Sama košarka je u većem delu susreta imala težinu pravog derbija, iako su tehnički zastoji i problemi sa semaforima nekoliko puta prekidali igru, sekli ritam i uveli završnicu u nervoznu penal-dramu, gde je Vojvodina sačuvala 78:77 . Najefikasniji u redovima domaćina bili su Đuro Dautović sa 17 poena i 10 skokova, Marko Vukčević sa 16 i Tanasković sa 14. To je KK Vojvodina trenutno, ali kako je sve krenulo letos?

U čitavoj priči veliku ulogu ima i dolazak Milije Vojinovića na mesto sportskog direktora. Svojim bogatim iskustvom u košarci – kako kroz dugogodišnje suđenje, tako i kroz rukovodeće funkcije u ABA ligi prethodnih godina – Milija Vojinović donosi Novosađanima preko potrebni know-how, dok na čelu kluba kao predsednik ostaje proslavljeni košarkaški as Željko Rebrača.

U razgovoru za Mozzart Sport trener Miljan Pavković naglašava da je tim građen sa visokim ambicijama, ali i jasnim kriterijumima pri selekciji:

„Od samog starta smo imali visoke ambicije, samim tim smo i pravili tim koji bi to mogao da iznese. Zajedno sa upravom kluba na čelu sa Vojinovićem oprezno smo birali igrače, ne samo po talentu, nego i po ljudskim kvalitetima. Moram da priznam da sam potpuno zadovoljan igračima koje smo potpisali, kao i pomoćnim trenerima i medicinskim timom.“

DVA FRONTA I BAZA U MLAĐIM KATEGORIJAMA

Iako je sa skorom 7–1 u KLS-u na samom vrhu tabele, trener Novosađana ističe da je ovo tek početak i da ekipa još nije dostigla maksimum – utoliko pre što se uporedo igra i regionalna ABA 2 liga, gde su je učinak za sada maksimalan - 3/3.

Detalj sa derbija između Vojvodine i Slobode (FOTO: kkvojvodina.rs)

„Za sada smo imali samo jedan poraz od Dinamika i dalje ne igramo na način na koji možemo. Potpuno je nov tim i biće potrebno neko vreme da se dobro upoznamo i uigramo. KLS je ove godine dosta izjednačena i može svako svakog da pobedi. Mi uporedo igramo i ABA 2 ligu, u kojoj smo ostvarili tri pobede protiv tri jako dobra protivnika – Šenčura, Mornara i Borca iz Banja Luke. Ima još puno da se igra i u jednoj i u drugoj ligi, pa se nadam da ćemo opravdati očekivanja.“

Takav razvojni pravac ima čvrsto uporište i u klupskoj bazi: Vojvodina je, uz Crvenu zvezdu, Megu i Borac, jedan od retkih klubova u Srbiji koji, pored seniorskog tima, ima i selekcije u Jedinstvenoj ligi mlađih kategorija. Osim što boljeg plasmana u domaćem prvenstvu i ABA 2 ligi, cilj Novosađana je i plasman na završni turnir Kupa „Radivoja Koraća“, dok širi plan uprave obuhvata "jačanje finansijske i organizacione stabilnosti, rad sa prvim timom i mlađim kategorijama, unapređenje sportskog sektora, stvaranje uslova za veće rezultate i povezivanje sa košarkaškim institucijama i klubovima u zemlji i inostranstvu".

PARTNERSTVO SA DUBAIJEM I FINANSIJSKI OKVIR

Posebnu dimenziju aktuelnom trenutku Vojvodine daje saradnja sa Dubaijem ozvaničena početkom septembra kroz Memorandum o razumevanju, za koju Miljan Pavković veruje da će klubu doneti dodatnu stabilnost i perspektivu:

„Saradnja sa Dubaijem nam je dodatno dala krila. To je klub koji je za vrlo kratko vreme napravio ozbiljan kolektiv, vrlo perspektivan tim, sa ozbiljnom organizacijom i siguran sam da će nam mnogo pomoći.“

Milija Vojinović, Dejan Kamenjašević i Željko Rebrača u novosadskom Spensu (FOTO: kkvojvodina.rs)

Kako se može čuti, odnos Dubaija i Vojvodine već je prilično čvrst i partnerski. Pre svega, KK Dubai je, na čelu sa Dejanom Kamenjaševićem, sa Gradom Novim Sadom dogovorio reciprocitet po pitanju ulaganja u Vojvodinu, što znači da se u prvoj fazi ulaže ravnomerno sa obe strane. Iz Dubaija je već stiglo sedam igrača na pozajmicu – tri u seniorski, dva u juniorski i dva u kadetski sastav.

Uz to, kako je nezvanično rečeno Mozzart Sportu budžet kluba za ovu sezonu iznosi oko milion evra, uz napomenu da postoje potraživanja nekolicine bivših igrača, ali je to obaveza koju bi, prema najavama, do kraja tekuće godine trebalo da regulišu grad, klub i sportsko društvo Vojvodina, čiji je kompanija Mozzart Bet generalni sponzor.

Sa jednim porazom u sezoni, pobedom u derbiju vrha i jasnom idejom šta se gradi za naredni period, Vojvodina u „Srpskoj Atini” stoji čvrsto na zemlji, ali gleda visoko svesna da ovaj tim tek traži svoju pravu igru i svoje mesto u srpskoj i regionalnoj košarci.